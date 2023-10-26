وصلت لـ 10 %.. تغاوت في أسعار الدواجن بالمملكة

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تراوحت أسعار الدجاج الطازج في أسواق المملكة بين 21.4 ريال و19.6 ريال، بفوارق وصلت إلى 10 في المائة، بحسب "الاقتصادية".





دجاج رضوى:

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دجاج تنمية الطازج:

وجاء دجاج "رضوى" الأعلى بمتوسط بلغ 21.38 ريال، يليه دجاج "اليوم" الطازج التابع لشركة المراعي بمتوسط 20.5 ريال في المتاجر المحلية.فيما يباع دجاج "دواجن الوطنية" الطازج بمتوسط سعر 20.45 ريال، يليه دجاج "إنتاج" التابعة للشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" بمتوسط سعر في المتاجر المحلية بلغ نحو 20.14 ريال.وبلغ متوسط سعر دجاج تنمية الطازج 19.89 ريال، في حين جاء الأقل سعرا دجاج الفروج الذهبي الطازج بمتوسط سعر 19.58 ريال في المتاجر المحلية لحجم ألف جرام.واستند مسح الأسعار إلى المواقع الرسمية والتطبيقات الذكية للمتاجر المحلية الموجودة في المملكة، وهي: "بنده، كارفور، لولو هايبر ماركت، أسواق التميمي، وأسواق السدحان".