وزير الموارد: دخول 167 ألف مواطن سوق العمل في 12 شهر فقط

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بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان: «التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات»، وبمشاركة منظمة العمل الدولية. اضافة اعلان

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي تنظمه الوزارة.





"الموارد" على توافق مع شركائها



المملكة تحقق المرتبة الأولى بين دول مجموعة الـ 20



توظيف 480 الف مواطن



ارتفاع نسبة امتثال القطاع الخاص





منظمة العمل الدولية تشيد بجهود المملكة



وأكد الوزير الراجحي في كلمته بهذه المناسبة، حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين.مشيرًا إلى أهمية استثمار الفرص ومعالجة التحديات، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل، لخلق مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030.واستعرض مبادرات إستراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام تحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو 4.9%.ودخول ما يزيد على 167,000 مواطن في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية عبر برنامج نطاقات المطور.ويصل عدد المواطنين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480 ألف موظف، وارتفاع معدل المواطنين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية.وإطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى.إلى جانب ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.ووصول عقود العمل الموثقة الكترونياً على منصة قوى أكثر من 5 ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب بجهود المملكة في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة.إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار.