الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الموارد: دخول 167 ألف مواطن سوق العمل في 12 شهر فقط

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
وزير الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان: «التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات»، وبمشاركة منظمة العمل الدولية.اضافة اعلان
رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي تنظمه الوزارة.

"الموارد" على توافق مع شركائها

وأكد الوزير الراجحي في كلمته بهذه المناسبة، حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين.
مشيرًا إلى أهمية استثمار الفرص ومعالجة التحديات، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل، لخلق مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030.

المملكة تحقق المرتبة الأولى بين دول مجموعة الـ 20

واستعرض مبادرات إستراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام تحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو 4.9%.
ودخول ما يزيد على 167,000 مواطن في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية عبر برنامج نطاقات المطور.


توظيف 480 الف مواطن

ويصل عدد المواطنين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480 ألف موظف، وارتفاع معدل المواطنين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية.
وإطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى.

ارتفاع نسبة امتثال القطاع الخاص

إلى جانب ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.
ووصول عقود العمل الموثقة الكترونياً على منصة قوى أكثر من 5 ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.


منظمة العمل الدولية تشيد بجهود المملكة

وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب بجهود المملكة في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة.
إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار.

اقرأ أيضا

الاقتصاد السعودي
2:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

الميزان التجاري للمملكة يقفز 101% في شهرين

البنك المركزي
11:41 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

"ساما": ارتفاع عقود التمويل الإسلامية إلى 2079 مليار ريال

أسعار العملات الريال
10:50 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يُسجل 4.73 ريالًا

اسعار الذهب3
10:17 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 212 ريالاً

اقرأ أيضا

أرقام قياسية.. 9.8 مليار دولار إنفاق المستهلكين على التسوق الإلكتروني

الأقوى عالميا.. 120 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين

القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية

التقديم الآن.. وظائف إدارية في جامعة الملك خالد بنظام العقود

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يُسجل 4.11 ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ماجد القصيبي وزير التجارة 2:57 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية

الموارد البشرية 2:38 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

الموارد البشرية تعلن شراكتها العلمية مع منظمة العمل والبنك الدوليين

عقار 9:33 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

باقي يومان فقط.. الهيئة العامة للعقار توجه هذا التنبيه للقطاع الخاص

وظائف - عاملين - موظفين 2:07 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

10.8 مليون عامل في القطاع الخاص .. تعرف على عدد المواطنين

اقرأ أيضا

اسعار الذهب2
10:18 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

البورصة العقارية
7:58 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

النشاط العقاري المحلي يسجل أدنى مستوى خلال شهرين

وزارة التجارة
4:28 م السبت، 25 نوفمبر 2023

المملكة الثامنة ضمن أفضل اقتصادات نامية.. وإيرادات التجارة الإلكترونية ستبلغ 260 مليار ريال

اسعار الذهب 4
1:20 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

الذهب يتجاوز ألفي دولار عند التسوية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

9f85eb52-8efd-4260-88eb-5df2cb2073de
3:22 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

محامي: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المتسترين (فيديو)

الضمان الاجتماعي المطور
3:07 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

14-36
2:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والرياض

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
1:17 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

احتيال مالي وغسل أموال.. إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال

الاختبارات
1:02 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

المرور2
1:21 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تجاوز حافلات النقل المدرسي مخالفة مرورية بقيمة ضخمة.. تعرف عليها