وزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، اجتماعاً مع معالي وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج فرانك أليكس رياستير.

وبحثا خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات الطاقة.



وزير الطاقة يعلن تدشين كلية كابسارك للسياسات العامة:

وفي وقت سابق أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن تدشين المركز كلية كابسارك للسياسات العامة كأول مؤسسة تعليمية متخصصة للدراسات العليا في هذا المجال على مستوى المملكة.جاء ذلك أثناء مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، الذي افتُتحت أعماله اليوم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.ورفع سمو وزير الطاقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، للدعم والتمكين اللذين يحظى بهما قطاعي الطاقة والتعليم.