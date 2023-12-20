الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الطاقة: سنوفر الطاقة المستدامة للقطاع الصناعي بسعر تنافسي "فيديو"

وزير الطاقة1
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن المملكة سوف تقوم بتوفير الطاقة المستدامة والنظيفية بسعر تنافسي بهدف استقطاب مختلف أنواع الصناعات.اضافة اعلان
جاء ذلك في تقرير لـ "قناة الاخبارية" على صفحتها الرسمية في "إكس"، عن كلمة سموه ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الإلكترونية المقام حاليا.

توفير الكهرباء بسعر تنافسي للقطاع الصناعي

وقال وزير الطاقة: لقد توافقنا على ترتيب محدد مع المسؤولين عن الكهرباء، بحيث يكون لدينا سعر ثابت ومستقر لفترة طويلة، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على النجاح.
وأضاف، وتوفير الكهرباء بسعر تنافسي يؤكد رسالة مفداها، بأن المملكة تستطيع تقديم كهرباء بأسعار منافسة لنظرائها في هذا القطاع.

مردود الصناعات للاقتصاد أكبر من تكلفة الكهرباء

وتأبع وزير الطاقة، ندعي أن قدرتنا في المملكة على توفير هذه الطاقة بهذا السعر لفترة طويلة هو أمر ممكن وقريب من التكلفة الإنتاج.
وأكد على أن ما ستحصل عليه المملكة من توفر هذه الصناعات والخدمات بالنسبة للاقتصاد، هو أمر أكبر للمردود العام من تكلفة الكهرباء.

 

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 246 ريالًا

تفوقت على الرياض.. 72 وحدة سكنية يتم فرزها يوميًا في جدة

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب تطورات الملاحة في البحر الأحمر

خسارة 20 مليار دولار.. سوق مشاريع الكويت يستقبل صدمة اقتصادية

127 شركة تقود سوق الأسهم للارتفاع ويغلق عند 11713 نقطة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الطاقة1 3:49 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: تم توفير 6 بدائل كخيارات وللدول حرية الانتقاء منها

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي 8:59 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

المملكة تعلن عن استضافة مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته الـ 27

اقرأ أيضا

الجهاز
11:32 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

خطوة غير مسبوقة.. ابتكار جهاز يجعلك تعمل وأنت نائم!

اسعار العملات3
11:15 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.10 ريال

أسعار الذهب5
10:56 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وعيار 24 يسجل 244 ريالًا

المواد الغذائية
8:34 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

منها البطاطس والدقيق.. ارتفاع أسعار 44 سلعة خلال شهر نوفمبر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:08 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن

الحادث
1:20 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022

الجوازات
4:58 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

وزارة الداخلية
1:03 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة

وظائف سار
12:22 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم

رياح-1
11:00 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

منها مكة.. تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ 6 مساءً