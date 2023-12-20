وزير الطاقة: سنوفر الطاقة المستدامة للقطاع الصناعي بسعر تنافسي "فيديو"

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن المملكة سوف تقوم بتوفير الطاقة المستدامة والنظيفية بسعر تنافسي بهدف استقطاب مختلف أنواع الصناعات. اضافة اعلان

جاء ذلك في تقرير لـ "قناة الاخبارية" على صفحتها الرسمية في "إكس"، عن كلمة سموه ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الإلكترونية المقام حاليا.





توفير الكهرباء بسعر تنافسي للقطاع الصناعي



مردود الصناعات للاقتصاد أكبر من تكلفة الكهرباء



وقال وزير الطاقة: لقد توافقنا على ترتيب محدد مع المسؤولين عن الكهرباء، بحيث يكون لدينا سعر ثابت ومستقر لفترة طويلة، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على النجاح.وأضاف، وتوفير الكهرباء بسعر تنافسي يؤكد رسالة مفداها، بأن المملكة تستطيع تقديم كهرباء بأسعار منافسة لنظرائها في هذا القطاع.وتأبع وزير الطاقة، ندعي أن قدرتنا في المملكة على توفير هذه الطاقة بهذا السعر لفترة طويلة هو أمر ممكن وقريب من التكلفة الإنتاج.وأكد على أن ما ستحصل عليه المملكة من توفر هذه الصناعات والخدمات بالنسبة للاقتصاد، هو أمر أكبر للمردود العام من تكلفة الكهرباء.