الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

في إفتتاح أسبوع المناخ في الشرق الأوسط

وزير الطاقة: تسخير جميع الإمكانيات لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

الأمير عبد العزيز بن سلمان
سمو وزير الطاقة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة اليوم، على أن المملكة تبنت نهجًا يدعو لاستثمار جميع الإمكانات من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، ونقل الكهرباء، وإنشاء خطوط أنابيب لتوزيع الهيدروجين.اضافة اعلان
وتحدَّث سمو وزير الطاقة في جلسة وزارية عن أهمية تحولات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه

وقال سموه: تحظى المملكة بإمكانات لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ولا يوجد أمر أكثر أهمية للمملكة ودول الخليج والعراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات، ودعم الحكومات لها من خلال مجموعة من المحفزات والممكنات.
جاءت تصريحات سمو وزير الطاقة في إفتتاح سموه لأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م".

 

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

والذي تستضيفه المملكة في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445هـ، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023م.
وقال سموه: "إن المملكة تسعد باستضافة النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تعكس استضافته التزام المملكة الراسخ بالعمل المشترك لبحث جميع الحلول التي تُعين على مواجهة التحديات المناخية التي نشهدها اليوم".

 

تسريع العمل المناخي والمناهج

مُبيناً أن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع التغيُّر المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

اقرأ أيضا

الواردات
1:43 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

المملكة تستورد مواد غذائية بـ 446 مليار ريال في 5 سنوات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:12 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

اسعار العملات1
10:38 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.98 ريال

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 221 ريالاً

"ساما" يُلزم البنوك بإظهار اسم المستفيد والآيبان لمنع الاحتيال

بنسبة تجاوزت 18 ألف طن .. معاصر الزيتون بالجوف تبدأ استقبال إنتاج المزارعين

أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط

ارتفاع أسعار الأرز لأعلى مستوياتها في سبتمبر.. والسبب هذه الظاهرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي 4:55 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الطاقة: اقتصاد المملكة تقدم للمركز الـ 16 داخل مجموعة الـ 20

اقرأ أيضا

مجلس التعاون
8:19 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

التعاون الخليجي يؤكد: الوحدة الاقتصادية عام 2025

العلم السعودي
4:20 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

عوامل انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي 2023 (فيديو)

اسعار العملات2
3:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.96 ريال

أسعار الذهب
10:57 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب في ترقب تقرير الوظائف الأمريكية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

حساب المواطن
2:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أخبار السعودية
2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

حساب المواطن
1:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)