وزير الطاقة: تسخير جميع الإمكانيات لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة اليوم، على أن المملكة تبنت نهجًا يدعو لاستثمار جميع الإمكانات من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، ونقل الكهرباء، وإنشاء خطوط أنابيب لتوزيع الهيدروجين. اضافة اعلان

وتحدَّث سمو وزير الطاقة في جلسة وزارية عن أهمية تحولات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه



وقال سموه: تحظى المملكة بإمكانات لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ولا يوجد أمر أكثر أهمية للمملكة ودول الخليج والعراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات، ودعم الحكومات لها من خلال مجموعة من المحفزات والممكنات.جاءت تصريحات سمو وزير الطاقة في إفتتاح سموه لأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م".

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية



والذي تستضيفه المملكة في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445هـ، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023م.وقال سموه: "إن المملكة تسعد باستضافة النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تعكس استضافته التزام المملكة الراسخ بالعمل المشترك لبحث جميع الحلول التي تُعين على مواجهة التحديات المناخية التي نشهدها اليوم".

تسريع العمل المناخي والمناهج



مُبيناً أن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع التغيُّر المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون.