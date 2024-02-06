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وزير الصناعة يعلن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، وهي الأولى من نوعها بالمملكة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعية والثروة المعدنية في منتدى صندوق الاستثمارات العامة وقطاع الخاص.

وزير الصناعة يعلن تأسيس جمعية مصنعي السيارات

كما أعلن وزير الصناعة خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2024، تأسيس جمعية مصنعي السيارات.
وأشار الخريف أن جمعية مصنعي السيارات تقدم حلولاً لتطوير القطاع وحماية المصنعين والعاملين.

انطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

وانطلق، اليوم الثلاثاء، منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الثانية، خلال يوميْ 6 و7 فبراير؛ بهدف تعزيز التعاون بينه وبين شركاته التابعة مع هذا القطاع، سعيًا لتحقيق نمو الاقتصاد المحليّ.
ويعد المنتدى منصة للتعاون والشراكات وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية ويهدف إلى تعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسة.

الإعلان عن شركات رئيسة بين الصندوق والقطاع الخاص

ويشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الشراكات الرئيسة بين القطاع الخاص والصندوق وشركات محفظته، وستسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.
وتسعى برامج المنتدى لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة.

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