وزير الصناعة: توطين صناعة الإنسولين في المملكة بنسبة 90% (فيديو)

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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة ستصل إلى توطين صناعة الأنسولين بنسبة تتراوح 80% إلى 90%.

وقال الخريف، خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي: "إن شاء الله قريبًا من خلال اتفاقيتين ستعلن إحداهما اليوم والأخرى قريبا سنصل إلى توطين صناعة الأنسولين في المملكة بنسبة 80% إلى 90%". اضافة اعلان





أدوات محددة



أكثر من 11 اتفاقية توطين



وأضاف: "لايمكن لهذا الحلم أن يتحقق إلا بأدوات محددة، كان المحتوى المحلي جزءًا أساسيًا من نجاح المفاوضات، شركات وعد والتزام بالشراء لمدة 7 سنوات".وأوضح أن من ضمن الأدوات وعد هيئة المحتوى المحلي بالإدراج في القائمة الإلزامية، حيث إن "أي مستثمر يبدأ في إنشاء مصنع يُعطى التظام بأنه في حال بدء الإنتاج في المصنع وحصل على موافقة هيئة الغذاء والدوام يحصل على التزام بإدراجه مباشرة في القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي".وتابع: "قلت لولي العهد في أول لقاء معه أن ملف "الصناعة" ملف وطني.. وخلال 4 سنوات استطعنا أن نثبت أن العمل المشترك مع الجهات؛ هو الوسيلة لتحقيق الأهداف في القطاع الصناعي.. والقطاع الصحي استطعنا من خلاله تحويل الكثير من الأحلام إلى واقع".وبين وزير الصناعة، أن المملكة استطاعت خلال 18 شهر الماضية من توقيع أكثر من 11 اتفاقية توطين، ومن خلال صنع في السعودية أطلقت الوزارة أول جهاز قلب صنع في السعودية.وقال الخريف، إن المملكة وصلت في الصادرات الدوائية إلى 1.5 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هناك 51 مصنعًا مرخصًا من هيئة الغذاء والدواء.