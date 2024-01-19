الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

وزير الصناعة: أصدرنا 450 رخصة تعدين 25% منها لأجانب

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إنه خلال العامين الماضيين أصدرنا 450 رخصة تعدين من بينها 25% لمستثمرين أجانب.

"الخريف" يوضح سبب زيادة الاستثمارات:اضافة اعلان


وأضاف: "المملكة موقعها مهم ليس في المنطقة وحسب وإنما على مستوى العمل، الاستثمار التأميني أصبح من الأنظمة جاذبة للاستثمارات، ما يعني أن المملكة لديها جميع المقومات التي تساعد المستثمر سواء من الخدمات أو البنية التحتية".


65 % من رخص التعدين لمواد البناء:


في وقت سابق، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 2341 رخصة تعدينية جديدة حتى نهاية شهر نوفمبر 2023.

ومن بين هذه الرخص 1513 رخصة محاجر مواد بناء، تمثل ما نسبته 65% من الرخص التعدينية، وذلك وفق تقرير صادر عن الوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد رخص الاستكشاف بلغت 586 رخصة، وعدد رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة السارية بلغت 186 رخصة، ورخص الاستطلاع بلغت 33 رخصة، و23 رخصة فائض خامات معدنية، وفقًا لصحيفة "الوطن".

منطقة الرياض تستحوذ على صدارة الرخص التعدينية

وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ580 رخصة.

تلتها المنطقة الشرقية 398 رخصة، منطقة مكة المكرمة 393 رخصة، تلها المدينة المنورة 241 رخصة، منطقة عسير 177 رخصة، منطقة تبوك 134 رخصة، منطقة القصيم 70 رخصة، منطقة جازان 70 رخصة، منطقة حائل 55، منطقة نجران 58 رخصة، رخصة منطقة الحدود الشمالية 27 رخصة، منطقة الجوف 25 رخصة.

أنواع الرخص

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

والزم نظام الاستثمار التعديني كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسـة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق وفق ما تحدده اللوائح، ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة، أو أي ضرر بيئي آخر وفق ما تحدده اللوائح
ويكون اعتماد دراسـة الأثر البيئي من الجهة المختصة نظاما عن البيئة في المملكة خلال 60 يومًا من تسليم الدراسة وللوزير زيادة المدة لبعض الأنشطة التعدينية.


اقرأ أيضا

بشرى.. معادن تعلن بدء الإنتاج التجاري للذهب من منجم منصورة ومسرة

تقرير دولي: مجموعة stc أعلى سمة تجارية في الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 18 من يناير.. اليورو يسجل 4.09 ريال

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يناير.. خسائر مستمرة وعيار 21 يسجل هذا الرقم

لو كنتَ منها خذ قرارك..4 فئات لا تناسبها أعمال التجارة الإلكترونية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير المالية محمد الجدعان 7:07 م الخميس، 18 يناير 2024

وزير المالية: النفط يشكل 35% فقط من اقتصاد المملكة والعالم يحتاج "سعودية قوية"

شركة السلام لصناعة الطيران 3:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيقاف التعاقدات مع الشركات غير الملتزمة بقرار نقل مقارها للمملكة يدخل حيز التنفيذ

سوق الاسهم 2:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

خلال 11 شهراً.. 35.7 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق

الهيئة العامة للعقار 2:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

هيئة العقار: فرز 96 ألف وحدة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
7:52 ص الخميس، 18 يناير 2024

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

النفط - ارتفاع الاسعار
6:58 ص الخميس، 18 يناير 2024

ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات أوبك للطلب

ا
8:58 م الأربعاء، 17 يناير 2024

خسائر تجاوزت 17 مليار دولار و 160 ألف وظيفة.. ماذا يحدث في القارة العجوز؟

الوطنية للإسكان
4:18 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بدون سقف رواتب.. "الوطنية للإسكان" تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% "

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:03 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين: غير ملتزمين بهذا الأمر أثناء التسجيل

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:16 ص الجمعة، 19 يناير 2024

الجمعة 7 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الطقس
1:01 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. توقعات بوصول درجات الحرارة في رمضان إلى درجة مئوية بمعظم المناطق

الأحوال المدنية
12:27 ص الجمعة، 19 يناير 2024

الأحوال المدنية تكشف إمكانية تسجيل اسم المولود بالحركات

مساند
12:24 ص الجمعة، 19 يناير 2024

توضيح من منصة مساند بشأن حل مشكلة كود التحقق للمستفيد

منصة قوى
12:02 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. قوى تحذر: في هذه الحالة سيتم احتساب الموظف "متغيب عن العمل"