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وزير الخارجية يغادر إلى كوبا لترؤس وفد المملكة في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى هافانا عاصمة جمهورية كوبا.اضافة اعلان

مجموعة "الـ77 + الصين:


ويأتي ذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"، التي ستنعقد يومي 15 - 16 سبتمبر 2023.

وتناقش قمة مجموعة "الـ77+ الصين"، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث ممثلي الدول المشاركة في القمة الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك بناء شراكات ذات منفعة متبادلة، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف.

كما سيعقد سمو وزير الخارجية على هامش القمة عددٌ من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في قمة مجموعة "الـ77+ الصين".

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