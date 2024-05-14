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وزير التجارة: "المستقبل العظيم" تغطي 60 مبادرة في 13 قطاعًا

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وزير التجارة ماجد القصبي
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أعلن وزير التجارة، ماجد القصبي، أنه سيتم إطلاق مبادرة "المستقبل العظيم" اليوم الثلاثاء، لتعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد.اضافة اعلان

"المستقبل العظيم" تغطي 60 مبادرة في 13 قطاعًا

وأوضح في جلسة حوارية خلال مبادرة "المستقبل العظيم"، أن المبادرة بين المملكة وبريطانيا، تهدف لتعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد، وتغطي أكثر من 60 مبادرة في 13 قطاعًا مختلفًا.


وأضاف أن الفترة ما بين 2018 وحتى 2023، شهدت نموًا بأكثر من الثلث أي ما يعادل نحو 79 مليار جنيه إسترليني، وهذا النمو وفر في عام 2022 فقط  فرصا بأكثر من 1.3 مليار، مشيرًا إلى أن أكثر من 14 ألف طالب أكملوا تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.

50 جلسة بمشاركة 800 شركة من البلدين

وأكد القصبي أن اقتصاد المملكة زاخر بالفرص، وأن المبادرة تضم 50 جلسة و10 ورشات عمل و20 جلسة حوارية وزارية، بمشاركة 800 شركة من البلدين، وأن الاستثمارات بين المملكة وبريطانيا واعدة أكثر، وهناك رخص لمستثمرين بريطانيين،

ونوه لأهمية وجود خطة موحدة لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة، وذلك بوضع أهداف لتحقيق مبادرة "المستقبل العظيم"، ونتطلع إلى توطيد العلاقات والارتقاء بها. إضافة إلى تغطية مختلف القطاعات والتركيز على قطاعات الثقافة والرياضة والرقمي والمالي والتجاري.

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