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وزير الاقتصاد: نمو الاقتصاد غير النفطي 20% منذ 2016 (فيديو)

وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم
وزير الاقتصاد
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قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن اقتصاد المملكة غير النفطي حقق نموًا بنسبة 20% منذ عام 2016، وهذا ضعف ما شاهدناه في أمريكا وأوروبا.اضافة اعلان
وأوضح وزير الاقتصاد خلال أعمال ملتقى الميزانية السعودية 2024، إنهم لا يزالون في منتصف رحلة التحول.

رؤية 2030 خلقت بيئة خصبة لتنوع الاقتصاد

وذكر أن هناك الكثير من المنجزات، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية 2030 خلفت بيئة خصبة وممكنة لتنوع الاقتصاد الوطني.
وقال إنهم يعملون على تنويع الاقتصاد والاستثمار في الكوادر الوطنية.
كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، على أنهم لا يزالون في منتصف رحلة التحول.


مشاريع وإستراتيجيات

ومن جهة أخرى، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 أطلقت معها مجموع مشاريع وإستراتيجيات، ومنها إستراتيجيات استقبال السياح.
وأوضح أن المملكة خططت لاستضافة 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030.

المملكة تخطط لاستقبال 150 مليون سائح

وأكد أن الدولة التي تستطيع استقبال 150 مليون سائح ستستطيع استقبال ضيوفها في إكسبو 2030 دون زيادة تكاليف.
وبين أن البنية التحتية والمشاريع التي ستُبنى في المملكة من الآن إلى 2030 ضمن الرؤية وبالذات في الرياض ستكون كافية لاستضافة إكسبو .


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