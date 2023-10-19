وزير الاقتصاد: المملكة عازمة على تحقيق شراكات دولية مع رابطة الآسيان

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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، على أهمية استضافة المملكة للقمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المُنعقدة في الرياض. اضافة اعلان

وقال: تأتي هذه القمة ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحوار وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات المجموعتين.





تحقيق التكامل الاقتصادي





ارتفاع التبادل التجاري بين الجانبين





الدور الفعال للجان الفنية المتخصصة



فضلاً عن تعزيز التواجد الإقليمي والدولي لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.وأشار إلى حرص المملكة على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية.بالإضافة إلى التعاون المشترك في تسريع وتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.وأشاد بالتقدم في العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث شهد التبادل التجاري ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137.7 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول رابطة الآسيان %8 من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم.وقال إن الصادرات لدول رابطة الآسيان شكلت %9 من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان %6 من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.ونوّه وزير الاقتصاد والتخطيط، بالدور الفعّال للجان الفنية والمتخصصة في تعزيز التعاون والمشاركات الاقتصادية وتعميق الشراكات الثنائية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية.