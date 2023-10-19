وزير الاقتصاد: المملكة عازمة على تحقيق شراكات دولية مع رابطة الآسيان

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، على أهمية
استضافة المملكة للقمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)،
المُنعقدة في الرياض.
وقال: تأتي هذه القمة ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحوار وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات المجموعتين.
فضلاً عن تعزيز التواجد الإقليمي والدولي لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق
التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.
تحقيق التكامل الاقتصادي
وأشار إلى حرص المملكة على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية.
بالإضافة إلى التعاون المشترك في تسريع وتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
وأشاد بالتقدم في العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث شهد التبادل التجاري
ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137.7 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول
رابطة الآسيان %8 من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم.
ارتفاع التبادل التجاري بين الجانبين
وقال إن الصادرات لدول رابطة الآسيان شكلت %9 من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان %6 من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.