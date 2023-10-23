وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي

أ أ

أكد وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار.



اضافة اعلان

1300 شركة جاءت للاستثمار في المملكة





البني التحية الأكثر تطورًا في المنطقة





افتتاح المنتدى بمشاركة ألف مشارك





تحول نوعي وتاريخي للمملكة



وقال خالد الفالح خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض، اليوم الاثنين، إن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها.وأضاف الفالح: المملكة لديها البنى التحتية الرقمية الأكثر تطورًا في المنطقة، وبالطبع لديها استقرار فيما يتعلق بالطاقة.وافتتح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم، منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض.بحضور أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من ألف ممثل من القطاع الحكومي والخاص.ورحب معالي وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية، بالحضور في المنتدى، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.





توقيع عدة اتفاقيات شراكة



يذكر أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.