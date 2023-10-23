وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي

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أكد وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد
الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار.
وقال خالد الفالح خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض، اليوم الاثنين، إن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها.
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1300 شركة جاءت للاستثمار في المملكة
وأضاف الفالح: المملكة لديها البنى التحتية الرقمية الأكثر تطورًا في
المنطقة، وبالطبع لديها استقرار فيما يتعلق بالطاقة.
البني التحية الأكثر تطورًا في المنطقة
وافتتح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد
العزيز الفالح، اليوم، منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض.
افتتاح المنتدى بمشاركة ألف مشارك
بحضور أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من ألف ممثل من القطاع الحكومي والخاص.
ورحب معالي وزير الاستثمار خلال كلمته
الافتتاحية، بالحضور في المنتدى، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي
وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها
التنافسية العالمية.
تحول نوعي
وتاريخي للمملكة
توقيع عدة اتفاقيات
شراكة
يذكر أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات
شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى
إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.
فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: المملكة لديها البنى التحتية الرقمية الأكثر تطورا في المنطقة #الإخبارية pic.twitter.com/z5cHSsIvcE— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 23, 2023