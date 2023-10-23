الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي

وزير الاستثمار1
وزير الاستثمار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار.

اضافة اعلان
1300 شركة جاءت للاستثمار في المملكة

وقال خالد الفالح خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض، اليوم الاثنين، إن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها.


البني التحية الأكثر تطورًا في المنطقة

وأضاف الفالح: المملكة لديها البنى التحتية الرقمية الأكثر تطورًا في المنطقة، وبالطبع لديها استقرار فيما يتعلق بالطاقة.


افتتاح المنتدى بمشاركة ألف مشارك

وافتتح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم، منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض.
بحضور أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من ألف ممثل من القطاع الحكومي والخاص.


تحول نوعي وتاريخي للمملكة

ورحب معالي وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية، بالحضور في المنتدى، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.


توقيع عدة اتفاقيات شراكة

يذكر أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.

 


اقرأ أيضا

صندوق النقد
11:33 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالأسماء.. الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي

ترسية المشاريع
10:13 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

المملكة تستحوذ على نصف مشاريع الترسية في دول الخليج

اسعار العملات2
9:49 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يسجل 4.56 ريال

اسعار الذهب6
9:44 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الذهب يخسر 83 هللة.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

اقرأ أيضا

81 مليار ريال حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة

تراجع أسعار النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

الاستثمارات الأجنبية في المملكة تقفز 232٪ وتسجل 31 مليار ريال

إنتاج تجاوز 65 ألف طن .. تبوك تستقبل مهرجان الزيتون بمشاركة واسعة من المزارعين

هل تأثرت إمدادات النفط العالمية بارتفاع وانخفاض الأسعار ؟.. مختص يوضح

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الكويت
5:54 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إحصائية صادمة عن ارتفاع التضخم بدولة خليجية

اسعار الاسهم
4:54 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يخسر 158.40 نقطة بعد انخفاض سعر 150 شركة

مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
11:42 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

"العبد الجبار" رئيسًا تنفيذيًا لشركة إعادة التمويل العقاري.. من هو؟

ارامكو السعودية
11:33 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

أرامكو تقوم ببناء أول توأم رقمي بسلاسل الإمداد في العالم (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2169638
1:07 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

وزير الاستثمار1
1:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي

الراتب - ريال 0 عملة
12:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

حساب المواطن
12:04 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
11:58 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق

كيف_تصبح_قوي_الشخصية
11:31 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أهمها الصدق.. 9 عوامل تجعلك تكتسب قوة الشخصية أمام الناس