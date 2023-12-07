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وزير الإسكان: خدمنا أكثر من 32 ألف أسرة خلال هذا العام

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
وزير الشؤون البلدية والقروية والأسكان
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أكد وزير الشؤون القروية والبلدية والإسكان في جلسة بعنوان "تنمية مستدامة" على أن الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويستهدف ثلاث مراحل،.اضافة اعلان

وجود عرض سكني يتناسب مع دخل المواطنين

وقال إن البرنامج سوف يكون مستداماً لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي، وسوف يكون هناك دائما عرض اسكان يتناسب مع دخل المواطنين بفئاتهم المختلفة.
أضاف، يجب أن يكون هناك تمويل متاح لمن يرغب بتمويل هذه الوحدات السكنية ، وأن تكون الانظمة والتشريعات في القطاع العقاري واضحة وممكنة ومساعدة في نظام العمل تملكا أو ايجارا بجميع اشكالة.

مرحلة البناء حققت 60% من مستهدفاتها

وأكد وزير الاسكان على أن تكون تجربة التملك أو رحلة البحث عن المنزل رحلة واضحة وسهلة.
وأشار إلى أن مرحلة البناء انتهت في 2020 وحققت 60% من مستهدفاتها وخدمنا اكثر 420 الف أسرة في هذا المجال، واستمرت الزيادة سنويا بحوالي 100 ألف أسرة.
وحرصنا في المرحلة الثانية أن يكو هناك تمكين أكبر عدد من المطورين ونستهدف ان يكون لدينا مطورين من خارج المملكة.

التركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن

بحيث نركز على الضواحي السكنية اكثر من المسكن، وسوف نضيف اكثر من 105 آلاف وحدة سكنية في المناطق التي تشهد ارتفاعا في الأسعار.
وقال وزير الإسكان: حرصنا على التركيز على الفئات الاشد حاجه، ومكنا أكثر من 30 ألف اسرة منها 17 ألف تملكت في هذا المجال، وسنستمر في تحقيق هذه الارقام سنويا.

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