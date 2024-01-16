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وزيرا الاستثمار والمالية: المملكة تنتقل تدريجيا لاقتصاد بعيدا عن الكربون

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وزير الاستثمار
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قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن استراتيجية المملكة تستهدف نفس ما تستهدفه دول الخليج الأخرى، مضيفا: "سننجح لكي نبقى المنطقة التي يعول عليها العالم فيما يتعلق بالطاقة".اضافة اعلان

المملكة ستنتقل إلى اقتصاد بعيد عن الكربون:


وأضاف خلال كلمته في منتدى "دافوس"، أن المملكة ستنتقل رويدا رويدا إلى اقتصاد بعيدا عن الكربون ونعتمد الطاقة المزدوجة.

وأوضح أن المملكة تستثمر في الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، كما تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتوسع فيه.

من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه لتحقيق التوازن الاقتصادي يجب تقنين المؤسسات مع الحذر من التجاوز على مجال عملهم لما له من تأثير سلبي في تلك القطاعات.

انطلاق فعاليات المنتدى


وانطلق أمس  الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

ويترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

وسيناقش الوفد ، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

وسيسلّط الوفد الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية المملكة 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.

حضور 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة


ومن المقرر أن يحضر المنتدى أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، لمدة 5 أيام  وتم الاتفاق على أن يكون موضوع اجتماع هذا العام لقادة السياسة والأعمال العالميين والمشاهير والناشطين الاجتماعيين البارزين هو "إعادة بناء الثقة".

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