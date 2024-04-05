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والسبب غريب.. الدنمارك تغلق واحدًا من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم

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ممرات الشحن
أ أ
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أغلقت الدنمارك جزءًا من مجالها الجوي وواحدًا من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

إغلاق واحد من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالماضافة اعلان

وحسب "CNN"، أوضحت السلطات أن القرار بغلق ممرات الشحن، جاء بعد تجربة صاروخية فاشلة.
وأضافت أنه تم تحذير السفن من الإبحار عبر مضيق الحزام الكبير بعد خطأ فني على سفينة تابعة للبحرية بالقرب من الساحل الدنماركي.


تجربة صاروخية فاشلة

وبينت أن المشكلة حدثت أثناء اختبار إلزامي حيث تم تنشيط قاذفة الصواريخ ولا يمكن إبطال مفعولها، وإلى أن يتم إبطال مفعول قاذفة الصواريخ، هناك خطر من أن الصاروخ يمكن أن يطلق ويطير على بعد بضعة كيلومترات.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الشرطة والسلطة البحرية الدنماركية، كما تم إخطار السفن المتجهة إلى منطقة الخطر، ومطالبتها بالانتظار حتى يتم حل المشكلة.

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