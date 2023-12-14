"هيئة العقار": 32 ألف وسيط عقاري أبرموا أكثر من 108 ألف عقد وساطة

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أكدَّت الهيئة العامة للعقار أنَّ نظام الوساطة العقارية والذي مضى على
دخوله حيز الامتثال خمسة شهور ساهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات
العقارية والمزادات العقارية.
رفع مستوى شفافية السوق العقاريوقالت إنه ساهم في رفع مستوى شفافية السوق العقاري حيث تم خلال الخمسة أشهر
الماضية إصدار أكثر من (117 ألف) ترخيص إعلاني عقاري من خلال أكثر من 32 ألف وسيط
عقاري مرخص.
إضافة إلى أنهم قاموا بإبرام أكثر من (108ألف) عقد وساطة عقارية، إضافة إلى ترخيص 24 منصة عقارية حتى اليوم.
نصيب الأفراد من رخصة فال العقارية 34%وأوضحت الهيئة أن نصيب الأفراد من رخصة فال العقارية (34%) بينما حصلت
المنشآت على (66%) منها، موزعة على أنشطة
الوساطة والتسويق العقاري بنسبة (22%) ، والإعلانات العقارية بنسبة (77%).
وكان نصيب المزادات العقارية بنسبة (1%) ، فيما تجاوز عدد زيارات صفحة الخدمات الإلكترونية للهيئة الـ (18مليون) زيارة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية.
4 آلاف بلاغ لمخالفات نظام الوساطةوتلقتْ الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ 4 ألاف بلاغ لمخالفات نظام
الوساطة، ونفذت الهيئة اكثر من 9 الالف عملية رقابية متضمنة حملات مشتركة مع
الجهات ذات العلاقة.
وخدمتْ الهيئة خلال الفترة الماضية أكثر من(600 ألف) مستفيد من خلال مركز الاتصال الموحد لخدمات الهيئة ومراكز الخدمة.
إسهامات نظام الوساطة العقارية للقطاعيذكر أنّ نظام الوساطة العقارية يعُد من التشريعات العقارية الهامة في
القطاع العقاري حيث أفرز لائحةً تنفيذية وخمسَ لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة:
المزادات، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق
والإعلانات العقارية.
تحقيق موثوقية التعاملات العقاريةويساهم في خلق فرصًا جديدة في السوق العقاري تتمثل في تقديم خدمات مبتكرة
إضافة إلى تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال.
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