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هيئة العقار: رخصة "فال" شرط لإقامة المزادات العقارية

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رخصة "فال" شرط لإقامة المزادات العقارية
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أكد المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج أنَّ على ملاك العقارات الذين يرغبون في بيع عقاراتهم عن طريق المزادات، التعاقد مع المنشآت المرخص لها الحاصلة على رخصة «فال».اضافة اعلان
وأشار إلى أنه لا يمكن لأي منشأة أن تقوم بتنظيم مزاد دون أن تكون حاصلة على الرخصة من قبل الهيئة العامة للعقار، وهذا يعني ببساطة أن المنشأة ومدير المزاد مؤهلين لهذه المهمة، بحسب "الوطن".


منظومة التشريعات العقارية

وأشار المفرج إلى أنَّ اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية هي امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتسري أحكامها على كافة المزادات العقارية في المملكة.
وأضاف، كما أنها تعد إحدى اللوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية لتنظيم أنشطة: المزادات العقارية وغيرها من الأنشطة.


حفظ حقوق كل الأطراف

وأكد المفرج أن اللائحة تهدف في المقام الأول إلى حفظ حقوق كافة أطراف عمليات المزادات العقارية مما يساهم في رفع الموثوقية في السوق العقاري.
ونوه إلى أن معظم أحكامها احتوت على قواعد العمل في الترخيص للمُنشآت العقارية التي تنظم المزادات العقارية، إضافة إلى حوكمة إقامة المزادات.
وأوضح المفرج أن أهم الفروقات التي سيتغير فيها العمل في المزادات الإفصاح عن كافة الحقوق العينية على العقار محل المزاد يُعد من أهم النقاط التي سيلاحظها السوق كأثر مباشر من اللائحة.


مضمون نشرة المزاد

وقال: ألزمت الهيئة المُنشآت المرخصة لإقامة وتنظيم المزادات بتضمين نشرة المزاد التي يطلع عليها العموم: البيانات المساحية للعقار والموقع، ومواصفات العقار، وحالته، وتحديد ملكيته على الأصل أو المنفعة.
وألزمتهم أيضا بنشر الاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك، والنزاعات القائمة بشأن العقار، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار، والحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة بالعقار، وأية معلومات قد تؤثر في قيمة العقار.

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