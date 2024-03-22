"هيئة العقار" تُعلن عن 8 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في مكة

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أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الجمعة، عن 8 أحياء في مدينة "مكة المكرمة"، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مراحل السجل العقاري، تضم 1336 قطعة عقارية.





8 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في مدينة مكة



التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث



التقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة



صك تسجيل الملكية الجديد



وأوضحت أن ذلك يكون ابتداءً من 18 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 26 من مايو 2024م، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 25 من صفر 1446هـ الموافق 29 من أغسطس 2024م.وأضافت أن الأحياء المعلن عنها تتضمن كلاً من:1 - جزء من حي الهجرة.2 - جزء من حي الصفوة.3 - جزء من حي دار السلام.4 - مشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي.5 - مشروع ذاخر ويشمل حي الجميزة وحي ريع ذاخر.6 - مشروع مسار مكة القسم الأول ويشمل حي النزهة، وحي الرصيفة.وأكّدت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير مُعتمدة، فيما سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.وأوضحت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/، أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية.ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.يذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.وبينت أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.وأشارت إلى أن صك تسجيل الملكية الجديد، سيتضمن بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.