الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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"هيئة العقار" تُعلن عن 48 حياً مستفيداً من السجل في 3 مناطق

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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أعلنت الهيئة العامة للعقار عن سبع مناطق مستفيدة من السجل العقاري في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة.

أكثر من 368 ألف قطعة عقارية مستفيدة اضافة اعلان

وتضم هذه المرحلة 368.565 قطعة عقارية في 48 حياً بإجمالي مساحة تصل إلى 910.27 كلم مربع في المدن الثلاث.
وذلك ابتداءً من 24 ديسمبر 2023م الموافق 11 جمادى الآخر 1445هـ ، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 28 مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ.

اختيار الأحياء وفقا لمعايير معتمدة

وأكدت أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.
وتُعد هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل سبع مناطق في ثلاث مدن وتضم كل منطقة مستفيدة عدداً من الأحياء.

5 مناطق في مدينة الرياض تضم 46 حيًا

منها، خمس مناطق في مدينة الرياض تضم 46 حياً، أما المنطقة السادسة فتضم حي الشعلة في مدينة الدمام ، والمنطقة السابعة تضم حي العاقول في المدينة المنورة.
 وأوضحت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ أو من خلال مراكز الخدمة.

التسجيل العيني يشترط صك ملكية

مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
 ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة، ويمكن الاستفسار بالإتصال بمركز خدمة العملاء 199002.

إنشاء إدارة السجل العقاري بالتقنيات الحديثة

ويذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية.
ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه والمرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي.

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