هيئة العقار تستدعي المسؤولين عن تسويق مشروع عقاري في مكة

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أعلنت الهيئة العامة للعقار، أنها رصدت مقطعًا متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع عقاري على الخارطة بمدينة مكة المكرمة، حيث جرى تسويقه والترويج للشراء فيه قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، إنه تم استدعاء المُعلنين في المقطع وصاحب المشروع، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

