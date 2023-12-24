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هيئة العقار تدعو ملاك العقارات في 48 حيًا بهذه المدن لتسجيل عقاراتهم

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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طالبت الهيئةُ العامة للعقار ملاَّك العقارات في 48 حيًا بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية يوم 28 من شهر مارس 2024م.اضافة اعلان

تسجيل العقارات في 3 مدن على منصة السجل العقاري

وأوضحت الهيئة، أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية (من هنا).
ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقًا به المستندات المثبتة للعقار.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات

وتشمل المستندات: "صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك".
وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري وتشمل 46 حيًا بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير.

تسجيل العقارات في الرياض والدمام والمدينة

إضافة إلى أحياء: العارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود.
وأحياء: والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الامام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية.

تسجيل عقارات حي الشعلة بالدمام

بالإضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة؛ حيث تضم هذه المرحلة أكثر من 368,565 ألف قطعة عقارية.
وتتضمن السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء بيانات وأوصاف العقار، وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية.

اكتمال استعدادات هيئة العقار لتسجيل العقارات

وأوضحت الهيئة أن شركة "السجل العقاري" قد أكملت استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض.
وزيارة مركز الخدمة في البوابة الاقتصادية في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر، وذلك طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً.

دعم المستفيدين في تسجيل عقاراتهم

وتم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز.
إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة للطلبات.

حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري

ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري (من هنا).

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