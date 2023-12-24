هيئة العقار تدعو ملاك العقارات في 48 حيًا بهذه المدن لتسجيل عقاراتهم

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طالبت الهيئةُ العامة للعقار ملاَّك العقارات في 48 حيًا بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية يوم 28 من شهر مارس 2024م. اضافة اعلان





تسجيل العقارات في 3 مدن على منصة السجل العقاري



المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات



تسجيل العقارات في الرياض والدمام والمدينة



تسجيل عقارات حي الشعلة بالدمام



اكتمال استعدادات هيئة العقار لتسجيل العقارات



دعم المستفيدين في تسجيل عقاراتهم



حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري

