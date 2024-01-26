هيئة العقار تحذر: هذه المخالفة عقوبتها 200 ألف ريال

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة عقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال.

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عقوبة تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة



بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة



تقاصيل مخالفات نظام الوساطة العقارية



وأوضح في تصريحات لبرنامج "ياهلا" على شاشة روتانا خليجية، أنه يتم الاستدعاء والتحقيق والتأكد من عدم مخالفة تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة.وأكد أنه يحق لأي شخص تقديم رأيه لكن إذا تعلق هذا الرأي بمعلومة تربك وتؤثر على السوق فقد وقع في المحظور والمخالفة والتعرض للعقوبة.وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم.وحسب المادة الثامنة عشرة من نظام الوساطة العقارية، فإنه يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:1 - ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.2 - تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.3 - تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.وتضمن النظام أنه يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.