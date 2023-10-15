الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"هونداي" تتصدر.. 96% ارتفاع عقود المركبات المخصصة للنقل

المركبات المخصصة للنقل
المركبات المخصصة للنقل
أ أ
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ارتفعت عقود المركبات المسجلة عبر الهيئة العامة للنقل في العام الحالي بنسبة 96% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ إجمالي عقود المركبات حسب صنع المركبة 735.479 ألف عقد، مقابل 375.306 ألف عقد للعام الماضي.اضافة اعلان
وتصدرت شركة هونداي عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ24%، وسيطرت الرياض على العقود خلال شهر سبتمبر الماضي بـ22%.

10 شركات تصدرت عقود المركبات

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل عقود المركبات للربع الثالث من العام الحالي، عن تصدر 10 شركات كبرى لهذه العقود، حسب شركة المركبة والطراز، وهي:
1 - هونداي أكسنت، بإجمالي 178.654 ألف عقد بـ24.29%.
2 - تويوتا ياريس، بإجمالي 178.420 ألف عقد بـ24.25%.
3 - نيسان صني، بإجمالي 131.234 ألف عقد بـ18%.
4 - كيا بيجاس، بإجمالي 98.234 ألف عقد بـ13%.
5 - شانجان السفن، بإجمالي 92.921 ألف عقد بـ12.63%.
6 - هونداي النترا، بإجمالي 91.077 ألف عقد بـ12.38%.
7 - جيلي أميجراند، بإجمالي 74.187 ألف عقد بـ10%.
8 - تويوتا كرولا، بإجمالي 64.748 ألف عقد بـ9%.
9 - هونداي آي تن سيدان، بإجمالي 50.103 ألف عقد بـ6.81%.
10 - سوزوكي ديزاير، بإجمالي 49.239 ألف عقد بـ6.69%.

المناطق الأعلى

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عقود المركبات في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت إجمالي العقود 163.378 ألف عقد بـ22%.
وحلت مكة المكرمة ثانيًا بإجمالي 108.407 آلاف عقد بـ15%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 74.661 ألف عقدبـ10%، وعسير رابعًا، بإجمالي 29.190 ألف عقد بـ4%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 25.396 ألف عقد بـ3%.

81 ألف بطاقة

بلغ إجمالي بطاقات السائقين المصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي 81.027 ألف بطاقة مصدرة.
وسيطرت الرياض على بطاقات السائقين المصدرة، حيث بلغ إجمالي البطاقات 26.033 ألف بطاقة بـ32%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 18.713 ألف بطاقة بـ23%.
وجاءت مكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 17.068 ألف بطاقة بـ21%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 5595 بطاقة بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 2813 بطاقة بـ3%.

17 نشاطًا

اشتملت بطاقات السائقين المصدرة على 17 نشاطًا للنقل، وتصدر نقل البضائع على الحساب الخاص البطاقات المصدرة بـ35.894 ألف بطاقة سائقين مصدرة.
وحل نقل البضائع على الطرق البرية ثانيًا بـ29.017 ألف بطاقة سائقين مصدرة، والنقل المتخصص ثالثًا بـ5003 بطاقات سائقين مصدرة.
وجاءت الأجرة العامة رابعًا بـ3706 بطاقات سائقين مصدرة، والنقل التعليمي خامسًا بـ1882 بطاقة سائقين مصدرة.

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