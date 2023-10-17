"هندسة الطيران" تنجح في تحديث أجنحة طائرات B777 بأيدٍ وطنية

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بدأت شركة السعودية لهندسة الطيران التابعة لمجموعة السعودية, مشروع تطوير أجنحة ومقصورة الدرجة الأولى لأسطول طائرات "السعودية" من طراز بوينج B777 المخصصة للرحلات المباشرة إلى الوجهات بعيدة المدى. اضافة اعلان

وأنهت تحديث أجنحة ومقصورة أول طائرة برقم التسجيل HZ-AK37 فيما سيجري تباعاً تطوير بقية الطائرات التسع من ذات الطراز خلال الفترة القادمة.





تحسين الجودة التشغيلية





زيادة عدد الممرات الحركية





توطين الصناعة





زيادة المحتوى المحلي



ويأتي ذلك مواكبة لآخر التطورات والمستجدات في عالم صيانة الطائرات لتحسين الجودة التشغيلية وبما يساهم في تعزيز تجربة السفر للضيوف.وقادت كفاءات وطنية من مهندسي وفنيي صيانة المقصورة في شركة السعودية لهندسة الطيران مبادرة تطوير مقصورة أجنحة الدرجة الأولى بالتعاون مع شركة Seat Air Systems الرائدة في هذا المجال.وشملت الإجراءات تغيير آلية تثبيت وحركة باب أجنحة الدرجة الأولى بإضافة مزلاج آخر, وزيادة عدد الممرات الحركية للسماح بحركة انسيابية للباب بشكل ثابت وسلس.وكذلك تركيب جهاز تروس معدني متطور وذو جودة عالية وتثبيته بشكل أفقي حتى لا يتأثر بحمل ووزن الباب عليه، وغير ذلك من الإجراءات الفنية التي أثمرت عن تقليص الوزن العام للطائرة.وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، أن من أبرز ملامح عصر المجموعة الجديد هو توطين الصناعة بإجراء جميع عمليات الصيانة والتطوير والتصنيع الفني داخل المملكة.وتم إنجاز تطوير أجنحة ومقصورة الدرجة الأولى لإحدى طائرات "السعودية" من طراز بوينج B777 وفق المعايير العالمية.الأمر الذي مكّنها من الحصول على شهادة الاعتماد والتراخيص اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران الفيدرالي لإجراء التطوير والتحديث لبقية الطائرات.يشار إلى أن مجموعة السعودية تسعى في إطار عصرها الجديد، للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي وتطويره على أرض الوطن وذلك من خلال عدة مسارات من بينها توطين صناعة النقل الجوي.في ظل ما تحظى به شركة السعودية لهندسة الطيران من ثقة المصنّعين العالميين لإجراء مختلف أنواع الصيانة للطائرات على المستويين المدني والعسكري.