هل يمكن للمشترك في منتج "صح" الإنسحاب في أي وقت؟ الإجابة بهذا الفيديو

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قال مدير عام الأسواق في المركز والوطني لإدارة الدين محمد المهيزعي، أن هناك فترات محددة في كل شهر يمكن للمشترك في منتج "صح" للصكوك الحكومية الإنسحاب خلالها. اضافة اعلان





مواعيد محددة شهريا لمنتج "صح" لسحب المستحقات



يتيح "صح" إصدرات شهرية تسمح بالاشتراك المتتابع



طريقة الإشتراك في منتج "ص" للصكوك الحكومية



صفحة لمنتج "صح" على وسائل التواصل تشرح كيفية الاشتراك



وأكد على أنه بعد إنتهاء فترة استرداد الأموال لمن يريد الانسجاب من المشاركة في المنتج، يتم بعدها بأسبوع تقريبا عملية إيداع المستحقات.وأشار إلى أن الهدف من هذا المنتج هو تعديل ثقافة الادخار، وغالبا ما تكون سنوات الإدخار أكثر من سنة وربما تمتد إلى 30 عاما.وأضاف، سيكون للمنتج عدد من الاصدارات الشهرية بهدف ألا يضع الشخص جميع المبالغ في شهر واحد ، بل يسطتيع استقطاع جزء شهري من الراتب، ويستطيع أيضا سحب ما يريد دون التأثير على صكوك الأشهر الأخرى.وأوضح مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين، طريقة الاشترك في منتج "صح" للصكوك الحكومية من خلال القنوات الرسمية.وقال إن طريقة الاشتراك ستكون من خلال المؤسسات المالية المشاركة، وهناك صفحة خاصة بالمنتج بالموقع الإلكتروني، فيها جميع التفاصيل ورحلة الاشتراك عن طريق 5 مؤسسات مالية.وأضاف المهيزعي، توجد صفحة خاصة بمنتج "صح" على مواقع التواصل الإجتماعي فيها انفوجرافيك ومقاطع فيديو وبيانات تشرح طريقة الاشتراك في كل جهة ، في 7 خطوات وأقل من 30 ثانية.وأكد المهيزعي على أنه بإمكان الراغبين الاشتراك في منتج "صح" من خلال جميع القنوات الرسمية بدون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو زيارة الفروع.