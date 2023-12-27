الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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هل يحق للمستفيد من الضمان الحصول على دعم"سكني"؟

سكني
منتجات "سكني"
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أكدت وزارة الإسكان على أنه في حال تقديم المواطن على دعم سكني، وتبين أن الطلب يخص حالة مدرجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي.اضافة اعلان

دعم سكني

وقالت الوزارة: سيتم التواصل معك فور توفر المنتج المناسب لك وسيتم إفادتك بكافة التفاصيل، ولن نتوانا عن تلبية إحتياجاتكم.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" درا على استفسار مواطن جاء فيه : "انا مستفيد الضمان هل ونا مستحق في سكني هل ممكن اقدر اخذ سكن لي والعيالي".

الضمان الاجتماعي

وكشف برنامج "سكني" عن استفادة 45,209 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه.
وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 51,350 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان.

7.143 أسرة مستفيدة خلال شهر مايو

وأوضح البرنامج أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو بلغ 7,143 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 7,675 أسرة.
وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة.

تنوع الخيارات التمويلية والسكنية

ولفت البرنامج إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
ويتيح "سكني" عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم، وذلك عبر الحساب الرسمي على منصة "تويتر" (@saudihousingCC).

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