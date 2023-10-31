هل يحق للتاجر رفض العملات المعدنية؟ محامي يجيب

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أكد المحامي والمستشار القانوني، بدر بن فرحان الروقي، أن البنك المركزي والبنوك المحلية ملزمة بتسلّم والتعامل بالعملات المعدنية واستبدالها بالأوراق النقدية وفق رغبة أصحابها. اضافة اعلان





رفض ما يزيد عن 10 ريالات





القانون يعاقب من يرفض التعامل بها





صفة التداول القانوني





تسديد الديون والالتزامات



وقال إنه يحق للتاجر رفض تسلّم العملات المعدنية التي تتجاوز 10 ريالات من الزبائن، وفقاً للأنظمة التي تجبره أيضاً على تسلّم العملة المعدنية لما دون ذلك.وأوضح أن العملات المعدنية معتمدة ولا يمكن رفضها، ومن يخالف ذلك يقع ضمن طائلة القانون، إلا أن تداولها منظم وفقاً للمادة السابعة من نظام البنك المركزي.وتنص المادة على أن يكون لورق النقد من فئة الريال الصادر عن البنك المركزي ومضاعفاته وأجزائه صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، وفقًا لـ "عكاظ".ويكون ذلك بهدف تسديد الديون والالتزامات الخاصة والعامة كافة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على 10 ريالات سوى البنك المركزي وفروعه وما يقوم مقامها؛ تيسيرًا للناس، لأي مقدار من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.