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هل يحق للتاجر رفض العملات المعدنية؟ محامي يجيب

العملات المعدنية
المحامي بدر بن فرحان الروقي
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أكد المحامي والمستشار القانوني، بدر بن فرحان الروقي، أن البنك المركزي والبنوك المحلية ملزمة بتسلّم والتعامل بالعملات المعدنية واستبدالها بالأوراق النقدية وفق رغبة أصحابها.اضافة اعلان


رفض ما يزيد عن 10 ريالات

وقال إنه يحق للتاجر رفض تسلّم العملات المعدنية التي تتجاوز 10 ريالات من الزبائن، وفقاً للأنظمة التي تجبره أيضاً على تسلّم العملة المعدنية لما دون ذلك.


القانون يعاقب من يرفض التعامل بها

وأوضح أن العملات المعدنية معتمدة ولا يمكن رفضها، ومن يخالف ذلك يقع ضمن طائلة القانون، إلا أن تداولها منظم وفقاً للمادة السابعة من نظام البنك المركزي.


صفة التداول القانوني 

وتنص المادة على أن يكون لورق النقد من فئة الريال الصادر عن البنك المركزي ومضاعفاته وأجزائه صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، وفقًا لـ "عكاظ".


تسديد الديون والالتزامات

ويكون ذلك بهدف تسديد الديون والالتزامات الخاصة والعامة كافة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على 10 ريالات سوى البنك المركزي وفروعه وما يقوم مقامها؛ تيسيرًا للناس، لأي مقدار من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.

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