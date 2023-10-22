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هل تأثرت إمدادات النفط العالمية بارتفاع وانخفاض الأسعار ؟.. مختص يوضح

أسعار النفط 3
النفط
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قال المحلل الاقتصادي الدكتور مصطفى البرزكان إن الإمدادات النفطية العالمية لم تتأثر رغم ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

العقوبات المفروضة على إيراناضافة اعلان


وأوضح أن هناك حذر وترقب لمتابعة وتجديد العقوبات المفروضة على إيران، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والأذرع المرتبطة بإيران.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع تصاعد الأحداث في غزة، وهو ما يثير مخاوف من احتمالية اتساع رقعة الصراع إقليميًا بما يهدد إمدادات النفط.

أسعار خام برنت
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.2 بالمئة خلال جلسة الجمعة لتصل عند التسوية إلى 92.16 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت على أساس أسبوعي بنسبة 1.4 بالمئة للمرة الثانية على التوالي.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، استحقاق شهر ديسمبر، الأكثر تداولاً، بنحو 29 سنتًا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل، لكنه ارتفع أسبوعيًا بنسبة 2 بالمئة.

مخاوف الصراع في الشرق الأوسط
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، لوكالة رويترز "يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط".
وتستفيد أسعار النفط أيضًا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت المملكة العربية السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.


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