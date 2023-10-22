هل تأثرت إمدادات النفط العالمية بارتفاع وانخفاض الأسعار ؟.. مختص يوضح

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قال المحلل الاقتصادي الدكتور مصطفى البرزكان إن الإمدادات النفطية العالمية لم تتأثر رغم ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.





العقوبات المفروضة على إيران اضافة اعلان







أسعار خام برنت



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، أو 0.2 بالمئة خلال جلسة الجمعة لتصل عند التسوية إلى 92.16 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت على أساس أسبوعي بنسبة 1.4 بالمئة للمرة الثانية على التوالي.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، استحقاق شهر ديسمبر، الأكثر تداولاً، بنحو 29 سنتًا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل، لكنه ارتفع أسبوعيًا بنسبة 2 بالمئة.





مخاوف الصراع في الشرق الأوسط



وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، لوكالة رويترز "يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط".





pic.twitter.com/T2GdJsLmSL #الإخبارية فيديو | المحلل الاقتصادي د. مصطفى البرزكان: الإمدادات النفطية العالمية لم تتأثر رغم ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.. وهناك حذر وترقب لمتابعة وتجديد العقوبات المفروضة على إيران #الغوار October 22, 2023

وتستفيد أسعار النفط أيضًا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت المملكة العربية السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.

وأوضح أن هناك حذر وترقب لمتابعة وتجديد العقوبات المفروضة على إيران، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والأذرع المرتبطة بإيران.في سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع تصاعد الأحداث في غزة، وهو ما يثير مخاوف من احتمالية اتساع رقعة الصراع إقليميًا بما يهدد إمدادات النفط.