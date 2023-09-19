نصفها من الرياض.. 1.2مليار ريال قيمة مبيعات الخضروات المنتجه محلياً

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بلغت قيمة مبيعات الخضروات المنتجة محليا عبر البيوت المحمية بالمملكة خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال، نصف تلك المنتجات المباعة كانت من إنتاج مزارع منطقة الرياض وبنسبة 50%. اضافة اعلان

وبلغت قيمة الخضروات المباعة من مزارع منطقة الرياض 619.4 مليون ريال.





كمية الإنتاج المباع في المملكة





جازان أعلى المناطق





عسير أقل المناطق في نسبة المباع



وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي كمية الإنتاج المباع في المملكة مقارنة بكمية الإنتاج بلغت 95.5%، وفقا لـ صحيفة "الوطن".وبلغت نسبة غير المباع 4.5% حيث بلغ إجمالي كمية الإنتاج 613.1 ألف طن مقابل 585.7 ألف طن مباع.ومثلت منطقة جازان أعلى المناطق في نسبة المباع مقارنة بالإنتاج، حيث بلغت نسبة المباع 98.4% من الإنتاج، تلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة مباع بلغت 97.6%.وجاء كل من منطقة القصيم، وتبوك، ونجران بنسبة 97%، والمدينة المنورة بنسبة 96.5%، ثم الباحة والجوف بنسبة مباع 96%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 95.5%.وكانت نسبة الرياض 95.2%، في حين كانت أقل المناطق في نسبة المباع للإنتاج كل من عسير بنسبة 94.1%، ومكة المكرمة بنسبة 93.5%.نسبة المباع للمنطقة وكمية الإنتاج وكمية الإنتاج المباع «بالطن» ونسبة المباع للإنتاج وقيمته «بالريال» للبيوت المحمية المزروعة بالخضروات على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة: