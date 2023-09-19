نصفها من الرياض.. 1.2مليار ريال قيمة مبيعات الخضروات المنتجه محلياً

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بلغت قيمة مبيعات الخضروات المنتجة محليا عبر البيوت المحمية بالمملكة خلال
العام الماضي 1.2 مليار ريال، نصف تلك المنتجات المباعة كانت من إنتاج مزارع منطقة
الرياض وبنسبة 50%.
وبلغت قيمة الخضروات المباعة من مزارع منطقة الرياض 619.4 مليون ريال.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي كمية الإنتاج المباع
في المملكة مقارنة بكمية الإنتاج بلغت 95.5%، وفقا لـ صحيفة "الوطن".
كمية الإنتاج المباع في المملكة
وبلغت نسبة غير المباع 4.5% حيث بلغ إجمالي كمية الإنتاج 613.1 ألف طن مقابل 585.7 ألف طن مباع.
ومثلت منطقة جازان أعلى المناطق في نسبة المباع مقارنة بالإنتاج، حيث بلغت
نسبة المباع 98.4% من الإنتاج، تلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة مباع بلغت 97.6%.
جازان أعلى المناطق
وجاء كل من منطقة القصيم، وتبوك، ونجران بنسبة 97%، والمدينة المنورة بنسبة 96.5%، ثم الباحة والجوف بنسبة مباع 96%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 95.5%.
وكانت نسبة الرياض 95.2%، في حين كانت أقل المناطق في نسبة المباع للإنتاج
كل من عسير بنسبة 94.1%، ومكة المكرمة بنسبة 93.5%.
عسير أقل المناطق في نسبة المباع
نسبة المباع للمنطقة وكمية الإنتاج وكمية الإنتاج المباع «بالطن» ونسبة المباع للإنتاج وقيمته «بالريال» للبيوت المحمية المزروعة بالخضروات على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة: