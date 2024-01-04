ميناء ينبع الصناعي يستقبل أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه

أ أ

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة "هوج سيدني" والتي تعد أول سفينة يستقبلها لشحن السيارات منذ إنشائه عبر المسافنة. اضافة اعلان





وصول سفينة "هوج سيدني" لمنياء الملك فهد



جاهزية البني التحتية لمنياء الملك فهد



الميناء يقلل من الضغط والازدحام البري



استقبال السفينة "جولي بالاديو"



وصلت السفينة من خلال المزود العالمي الرائد لخدمات النقل البحري "هوج أوتو لاينز"، وعلى متنها 1,984 سيارة، بما يؤكد نجاح الهيئة العامة للموانئ في استثمار قدرات موانئ المملكة.وتم شحن هذه السيارات من السفينة "هوج سيدني" إلى السفينة العملاقة "إليانس نورفلك"، مما يعكس تميز القدرات اللوجستية، والخدمات التشغيلية التي يتمتع بها ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.ويتمتع الميناء أيضا عن موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر، وجاهزية البنى التحتية، التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أحجام السفن العملاقة.ويتميز الميناء إلى جانب موقعه الجغرافي بإمكانياته التشغيلية العالية، حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، فيما تبلغ أعماق أرصفته 18 متراً تسمح باستقبال أكبر السفن.ويسهم الميناء في عمليات النقل البحري بينه وبين الموانئ المجاورة في تقليل الضغط والازدحام بالطرق البرية، ومن ثم تقليل حوادث الشاحنات عليها، وكذلك معدل استهلاك الوقود.ويساعد الميناء في الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة عن عوادم تلك الشاحنات.يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخراً السفينة "جولي بالاديو" التابعة للوكيل البحري "المؤسسة العربية للملاحة والتجارة" عبر الخط الملاحي "ايجنازيو ميسينا".وكانت السفينة محملة بمركبات رالي داكار2024، والتي ضمت 864 مركبة، و 86 دراجة نارية، و 5 طائرات مروحية، و 39 حاوية، للمشاركة في "رالي داكار السعودية 2024".واستقبل العام الماضي السفينة "جولي فانديو الإيطالية" التي احتوت على مركبات متسابقي "رالي داكار "2023، وضمت 712 سيارة، و5 طائرات مروحية، و22 حاوية، و61 دراجة نارية.