ميزانية المملكة تسجل 258.5 مليار ريال في الربع الثالث 2023

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سجلت ميزانية المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال، ونفقات 294.3 مليار ريال، وعجزًا قدره 35.7 مليار ريال. اضافة اعلان





الخفض الطوعي للإنتاج





تسجيل أدنى إيرادات نفطية





تعويضات العاملين





حجم الإنفاق الرأسمالي



ورفعت المملكة إنفاقها خلال الفترة 2%، متجاهلة تراجع الإيرادات النفطية 36% على أساس سنوي، نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج وكذلك الأسعار.وارتفعت الإيرادات غير النفطية 53% لتبلغ 111.5 مليار ريال مقابل 72.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، علمًا بأن هذا النمو كان عاملاً مساعدًا لدعم الإنفاق الحكومي.في حين تم تسجيل أدنى إيرادات نفطية فيما يزيد على عامين وبالتحديد خلال تسعة فصول، مع بلوغها 147 مليار ريال.ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية إلى جانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية.وتعويضات العاملين كانت الوزن الأكبر في الإنفاق الحكومي، إذ نمت التعويضات بنحو 3% لتبلغ 130.6 مليار ريال، مقابل 126.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.في حين نما الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث بنحو 2% ، مسجلا 41.2 مليار ريال، مقارنة بـ40.4 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي المخصص للعام كاملا عند 157 مليار ريال، مقابل إنفاق تقديري لعام 2022 عند 151 مليار ريال، بزيادة 2%.ويعد الإنفاق المخصص للعام الجاري هو الأعلى خلال أربعة أعوام، أي منذ 2019 التي بلغت حينها 169.4 مليار ريال. وتعتزم الحكومة الاستمرار في الإنفاق الإستراتيجي ذي الطابع التنموي.