الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

موديز: استمرار الدعم القوي للنشاط غير النفطي لاقتصاد المملكة

اقتصاد
النشاط غير النفطي
أ أ
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توقع تقرير وكالة موديز حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، أن تظل مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قوية خلال العام الجاري.اضافة اعلان
وأضافت "موديز" تأتي قوة النشاط غير النفطي على الرغم من انخفاض إنتاج النفط للعام الحالي حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.


توفير فرص عمل وتنوع في الاقتصاد

وأوضحت الوكالة أنه من بين القطاعات التي توفر فرص تنويع الاقتصاد على المدى الطويل قطاعي الترفيه والسياحة.
فيما توقعت "موديز" أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الرئيسي للدخل في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن المكاسب المالية من الاقتصاد غير النفطي ستستغرق بعض الوقت لتصبح ملموسة.


البيان التمهيدي لميزانية 2024

كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت السبت الماضي البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال وايرادات 1.17 تريليون ريال.
ومن المتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.


احتياطيات حكومية قوية

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اقتصاد السعودية يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا".
وأشار إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %. وتوقع الوزير "انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط".


1.25 تريليون ريال إيرادات

وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024.
ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024.

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