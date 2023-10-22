"موبايلي" تربح أكثر من نصف مليار ريال في 3 أشهر

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها حققت صافي ربح في الربع الثالث من
2023، يقدر بنحو 524 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 40.5%، مقارنة بالربع المماثل من
العام الماضي.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيس إلى مواصلة موبايلي تحقيق نموٍ في إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي 2023م لتصل إلى 4,100 مليون ريال.
وأضافت أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعومًا
بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.
نمو الإيرادات وزيادة قاعدة العملاء
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 2.7% ليصل إلى 2,362 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2023م بالمقارنة مع 2,300 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في الإيرادات.
وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية
والزكاة (EBITDA) ليصل إلى
1,596 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام المالي 2023م.
ارتفاع نسبة الربح قبل الخصومات
ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة، بالإضافة إلى كفاءتها في إدارة العمليات التشغيلية.
وزادت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية
والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38.9% في الربع الثالث من العام
المالي 2023م .
زيادة نسبة هامش الربح 38.9%
وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023م بنسبة 31.2% لتصل إلى 689 مليون ريال ، بالمقارنة مع 525 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت مصاريف التمويل للربع الثالث من العام المالي 2023م 162 مليون ريال،
ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 8.0% بالمقارنة مع 150 مليون ريال في الربع المماثل من
العام السابق.
162 مليون
ريال مصاريف تمويل
وبلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث من العام المالي 2023م 48 مليون ريال بالمقارنة مع 22 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.