"موبايلي" تربح أكثر من نصف مليار ريال في 3 أشهر

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها حققت صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 524 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 40.5%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. اضافة اعلان

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيس إلى مواصلة موبايلي تحقيق نموٍ في إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي 2023م لتصل إلى 4,100 مليون ريال.





نمو الإيرادات وزيادة قاعدة العملاء





ارتفاع نسبة الربح قبل الخصومات





زيادة نسبة هامش الربح 38.9%





162 مليون ريال مصاريف تمويل



وأضافت أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعومًا بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.وارتفع إجمالي الربح بنسبة 2.7% ليصل إلى 2,362 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2023م بالمقارنة مع 2,300 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في الإيرادات.وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,596 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام المالي 2023م.ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة، بالإضافة إلى كفاءتها في إدارة العمليات التشغيلية.وزادت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38.9% في الربع الثالث من العام المالي 2023م .وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023م بنسبة 31.2% لتصل إلى 689 مليون ريال ، بالمقارنة مع 525 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.وبلغت مصاريف التمويل للربع الثالث من العام المالي 2023م 162 مليون ريال، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 8.0% بالمقارنة مع 150 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.وبلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث من العام المالي 2023م 48 مليون ريال بالمقارنة مع 22 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.