"موانئ" تضع حجز أساس منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز

أ أ

وضعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة "MEDLOG" الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. اضافة اعلان

وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إداة الهيئة العامة للموانئ صالح بن ناصر الجاسر، وبقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال.





وضع حجر أساس منطقة لوجستية كاملة



مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل



تسهيل النقل بين المنطقة الشرقية والوسطى



تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز



وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عمر بن طلال حريري إن وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية الجديدة يتماشى مع دور الهيئة المحوري في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر.ويُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات الاستراتيجية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير.وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية؛ اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.وتتميز المنطقة الجديدة بموقعها الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياتها اللوجستية.ويمكنها من تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة، وشاملة ومتكاملة، ويعزز من قدرتها على تسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وجميع مناطق المملكة.وتبلغ مساحة المنطقة الجديدة 100 ألف متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويًا، وتهدف لتسهيل نمو شبكة الشحن، والخدمات اللوجستية العالمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.وتسهم المنطقة اللوجستية الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وشركة"MEDLOG"، من خلال تقديم خدمات لوجستية نوعية، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.