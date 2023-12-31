موانئ تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية ودولية

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة "Ocean Network Express" (ONE)،
و Samudera Shipping Line
Ltd"SAMU" خدمة الشحن الجديدة "SIG" بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وتأتي الخدمة الجددية بالتعاون مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، التي تربط المملكة بجنوب شرق آسيا، والهند.
جهود موانئ لتحسين مؤشر شبكة الملاحةوتبدل "موانئ" جهود كبيرة لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة
البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية.
وتتسق هذه الجهود مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيزاً لشراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة العالمية، للوصول إلى الريادة الدولية.
ربط ميناء الملك عبد العزيز بـ 6 موانئ عالمية وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6
موانئ إقليمية وعالمية تشمل: سنغافورة، ونهافا شيفا وموندرا وكوشين بالهند،
وكولومبو في سريلانكا، وجبل علي الإماراتي، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، عبر
سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 2,700 حاوية قياسية.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 19 كم2، ويحتوي 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات.
استقبال السفن العملاقة في ميناء الدمامويمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، إضافة إلى خدمات تشغيلية شاملة،
ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية
105 ملايين طن بضائع وحاويات.
ويذكر أن نجاح "موانئ" في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 28 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.