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«موانئ»: إضافة خدمة الشحن «India Gulf Express» لتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية

موانئ
موانئ
أ أ
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم إضافة "CMACGM" الشركة الرائدة عالميًّا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية خدمة الشحن الملاحية الجديدة "India Gulf Express"، إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.اضافة اعلان
ويسهم ذلك في في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.

تعزيز الخدمات التشغيلية


 وتعزز الخدمة الجديدة من القدرات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتسهم في تطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من موانئ المملكة وإليها، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا).
 وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ7 موانئ إقليمية وعالمية تشمل: نهافا شيفا وموندرا ومانجالور بالهند، وكولومبو بسريلانكا، وجبل علي وخليفة بالإمارات، وأم قصر العراقي، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد 4 سفن، بسعة إجمالية تصل إلى 9800 حاوية.
 وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، إذ يمتلك بنية متطورة تساعد القطاع البحري على ممارسة أعماله بكل سهولة ويسر، كما يرتبط بشبكة طرق متطورة وسريعة، وسكك حديدية تربطه بجميع مدن المنطقة الشرقية بالمملكة؛ مما يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود.

خدمة الشحن الجديدة


 يُذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة "India Gulf Express" تُعد الخدمة رقم 25 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها الهيئة العامة للموانئ منذ بداية العام الحالي 2023م، وقد أسهمت هذه الخدمات في تحقيق المملكة تقدمًا إضافياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م.

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