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من يتحمل دفع فاتورة سداد الضريبة البائع أم المشتري؟ "الزكاة" تُوضح

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على إمكانية أن يتفق البائع مع المشتري على كيفية تحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية.
وقالت أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ، إلا أن البائع يظل مسؤولاً عن سداد الضريبة و أي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.اضافة اعلان


من يسدد ضريبة التصرفات العقارية؟

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة، في "إكس" ردا على استفسار مواطن قال فيه:"جاني طلب شراء لأرض أملكها، في حالة قبول الطلب من جهتي، من المفروض يسدد ضريبة التصرفات العقارية؟


الدولة تتحمل هذه الضريبة

أكد برنامج "سكني" على تحمل المملكة ضريبة التصرفات العقارية 5% عن المسكن الأول للموطن بما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال.
وقال البرنامج إن النسبة التي تتحملها الدولة تكون من سعر شراء المسكن الأول (فيلا - شقة - دور - دوبليكس) ولا تشمل شراء الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية


لم يسبق لي شراء شقة أو فيلا

جاء ذلك على صفحة "سكني" الرسمية ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي شهادة الإعفاء الضريبي ولم يسبق لي شراء شقة  أو فيلا.
وأضاف، وحاليًا جالس أبني فيلا خاصه فيني، فهل وقت ما أخلص من بنائها وصدور صك الفيلا، هل تكون الشهادة فعالة وأقدر استفيد منها في شراء شقة في ذلك الوقت؟


استفادة 52.794 من الخيارات السكنية

وكان برنامج «سكني» قد أعلن عن استفادة 52.794 أسرة منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج.
فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 57.595 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن

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