من ملتقى الميزانية العامة.. وزير المالية: مراجعة شاملة لإستراتيجيات المشاريع

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قال وزير المالية، محمد عبد الله الجدعان، اليوم الخميس، إن رؤية السعودية 2030 عندما انطلقت كان هناك مجموعة كبيرة جدًا من الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدد من المشروعات لكن لم نكن جاهزين في 2016. اضافة اعلان





مراجعة لإستراتيجيات القطاعات والمناطق والمشاريع



إطلاق إستراتيجية استقبال السياح



المملكة تخطط لاستقبال 150 مليون سائح



وذكر خلال أعمال ملتقى ميزانية 2024، بمشاركة عددٍ من الوزراء في الرياض، أنهم يعملون منذ العامين على مراجعة شاملة لكل الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع.وذلك بهدف تحديد التقاطعات ومن ثم الاعتماديات، وتحديد حجم الأموال وغيره من الإيرادات.وأكد أن طموحهم عال جدًا، وسوف يوظفون الأموال بأفضل الطرق لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.ومن جهة أخرى، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 أطلقت معها مجموع مشاريع وإستراتيجيات، ومنها إستراتيجيات استقبال السياح.وأوضح أن المملكة خططت لاستضافة 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030.وأكد أن الدولة التي تستطيع استقبال 150 مليون سائح ستستطيع استقبال ضيوفها في إكسبو 2030 دون زيادة تكاليف.وبين أن البنية التحتية والمشاريع التي ستُبنى في المملكة من الآن إلى 2030 ضمن الرؤية وبالذات في الرياض ستكون كافية لاستضافة إكسبو .