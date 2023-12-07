الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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منها 44.8 مليار لـ"حساب المواطن".. 184.3 مليار ريال مخصصات الدعم خلال 2023

حساب مواطن
الدعم في ميزانية المملكة
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سجل الدعم المقدم حتى الربع الثالث ارتفاعًا بنحو 28%، ويتوقع أن يصل إجمالي الدعم في ميزانية المملكة لعام 2023، إلى نحو 184.3 مليار ريال.اضافة اعلان

44.8 مليار دعم مقدم لبرنامج حساب مواطن

واستنادًا إلى بيان الميزانية العامة للدولة، وصل الدعم المقدم لبرنامج حساب المواطن إلى نحو 44.8 مليار ريال.

يليه برنامج الضمان الاجتماعي بـ36 مليار ريال، ونحو 30 مليار ريال للنفقات الطبية.
إضافة إلى 13.9 مليار ريال دعم مكافآت طلبة الداخل، ونحو 3.2 مليار ريال لبرامج الابتعاث للخارج.

ومليار ريال للإعانات التعليمية، ونحو 5.5 مليار ريال للاحتياجات الخاصة.


13.7 دعم تثبيت سعر البنزين المحلي

بلغ الدعم المتوقع والمقدم لتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين 13.7 مليار ريال، فيما سجل دعم "حساب التوازن" نحو 11.5 مليار ريال.
وتتحمل الدولة عن المواطنين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات الأهلية التعليمية والصحية، بمبلغ نحو 11 مليار ريال.

13.7 مليار ريال دعمًا للإسكان والمشاريع الزراعية

وذلك فضلاً عن نحو 6.5 مليار ريال لدعم برامج الإسكان، ونحو 7.2 مليار ريال كدعم لإعانات المشاريع الزراعية والغذائية لـ2023.
وتعتزم حكومة المملكة مواصلة التوسع في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية بما يحقق المستهدفات التنموية لرؤية السعودية 2030.

تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية

وتستكمل حكومة المملكة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، كتطوير المالية العامة عبر تحقيق أهداف الاستدامة المالية.
وتعكس ميزانية عام 2024 والمدى المتوسط، التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الإستراتيجيات الجديدة.

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