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منها غياب القيادة الفعالة.. 7 أسباب وراء فشل المشاريع الصغيرة

فشل المشاريع الصغيرة
أشباب فشل المشاريع الصغيرة
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تشير أغلب الاحصائيات التي أجريت حول مُعدل فشل المشاريع الصغيرة، أن أغلب المشاريع تُغلق بعد عامها الأول، وأرجعت ذلك لوجود واحد من 7 أسباب رئيسة أو أكثر.اضافة اعلان

1ـ ضعف التواصل بين أعضاء الفريق الواحد

يُعد ضعف التواصل بين أعضاء الفريق الواحد من أشهر أسباب فشل المشاريع الصغيرة، وذلك يرجع إلى أن التواصل الفعال يُعد شرطاً أساسياً لزيادة إنتاجية الفريق.


2ـ عدم وجود جدول زمني واضح

عدم وجود جدول زمني واضح ومُنظم من أشهر أسباب فشل المشروعات الصغيرة، لأن غياب خطة العمل سيؤدي إلى العشوائية التي تُعد السبب الأساسي لفشل أي مشروع مهما بلغت موارده وكفاءة عمالته.

3ـ التخلي عن العمل الجماعي

التخلي عن العمل الجماعي من  العوامل التي تؤدي إلي فشل المشاريع الصغيرة؛ لأنه بدون العمل الجماعي لن يتم إنجاز المهام بالفعالية والكفاءة المطلوبة.

4ـ غياب القيادة الفعالة

غياب القيادة الفعّالة من أشهر أسباب فشل المشاريع الصغيرة، لأنه بكل بساطة لا يوجد فريق فعّال بدون قيادة فعّالة.


5ـ افتقار المشاريع الصغيرة إلى الشفافية

افتقار المشاريع الصغيرة إلى الشفافية من أشهر أسباب فشلها، لأن فقدان مشروعك إلى  الشفافية لن يولد شيئًا سوى عدم الثقة بين أعضاء الفريق الواحد مما يؤدي إلى تفككهم وقلة إنتاجياتهم.

6ـ تجاهل العلامات التحذيرية

تجاهل العلامات التحذيرية من أشهر أسباب فشل المشاريع الصغيرة لذا يجب على المديرين مراعاة هذه النقطة لتجنب فشل مشاريعهم وتوفير بيئة مُريحة وتقوية علاقتهم مع موظفيهم.

7ـ عدم التعلم من الأخطاء السابقة

عدم التعلم من الأخطاء السابقة أحد أهم أسباب فشل المشاريع الاستثمارية، حيث يُعد الفريق الذي لا يتعلم من أخطائه ويستمر في ارتكاب الأخطاء نفسها أحد أهم أسباب فشل المشاريع الصغيرة شيوعًا.

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