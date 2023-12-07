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منها توفير الوظائف.. تعرف على أبرز 6 مشاريع في ميزانية المملكة 2024

وظائف السعوديين
تعمل الميزانية على خلق 1.8 مليون وظيفة في عام 2025
أ أ
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ركزت ميزانية المملكة 2024 على عدة مشاريع كبرى، تحقق للمملكة أثرًا اقتصاديًا بارزًا، وتعمل على زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة.اضافة اعلان
كما تعمل على خلق 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

أبرز 6 مشاريع لميزانية 2024

تعمل العديد من الجهات الحكومية على تحقيق عدد من المشاريع للعام القادم 2024؛ فمن أبرز تلك المشاريع:
1 - استحداث 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاقتصادي.
2 - توفير 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين.
3 - تقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 8.8 مليار ريال مع تغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليار ريال.
4 - استهداف أن تتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة أربعة تريليونات ريال.
5 - خلق 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر في عام 2025.
6 - إطلاق تجريبي لمبادرة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية الجديدة والقائمة؛ للتيسير على المُلاك معرفة كفاءة الطاقة في المباني.

إقرار الميزانية العامة للدولة

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
 1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومئة واثنين وسبعين مليار ريـال.
 2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومئتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
 3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
 وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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