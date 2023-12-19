منها البطاطس والدقيق.. ارتفاع أسعار 44 سلعة خلال شهر نوفمبر

أ أ
هيمن التباين على أسعار 92 سلعة غذائية، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة
بأسعارها في أكتوبر، إذ طال الارتفاع 44 سلعة، ومثلها شهدت انخفاضاً، فيما ثبتت
أسعار 4 سلع دون أي تغيير.
أسعار السلع الغذائية والمشروبات في نوفمبرشمل رصد الهيئة العامة للإحصاء، أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنهاية
نوفمبر، مُحتوياً على مجموعة الخبز، الحبوب، اللحوم، الدواجن، السمك، طعام البحر.
إضافة إلى منتجات الحليب، البيض، الزيوت، الدهون، الفواكه، الخضار، السكر، والحلويات، مشروبات القهوة، الشاي، المياه المعدنية، والمرطبات، وفقًا لـ"الوطن"
21 % زيادة في أسعار البطاطسوتصدر قائمة الارتفاع منتج البطاطس بزيادة نسبتها 21%، يليه العنب
اللبناني، الذي اقتربت زيادته من 9%، ومن بعدهما البصل المحلي بنسبة 7.1%، ليصل
سعره إلى 4.1 ريالات للكيلو جرام.
كما تصدر قائمة التراجع التفاح الأحمر والأصفر بـ7.34% و7.91%، ليصل سعرهما إلى 9.20 و9.30 ريالات للكيلو على التوالي.
ارتفاع أسعار الدقيق والأرز الهنديوكشف التقرير ارتفاع أسعار الدقيق والأرز الهندي في أسواق المملكة، خلال
نوفمبر، وانخفض سعر الأرز البسمتي.
وأشار التقرير إلى أن سعر الأرز الهندي (10 كجم) ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.3%، و6.5% على أساس سنوي، مسجلا 81.22 ريالا.
سعر الذرة الحلوة بلغ 6.15 ريالموضحاً أن سعر الذرة الحلوة بلغ نحو 6.15 ريالا في نوفمبر، مرتفعاً بنسبة
1.5%، و0.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الشعيرية 5.88
ريالات، مرتفعا بنسبة 1.2.
وأفاد التقرير أن سعر المكرونة (500 جم) في شهر نوفمبر، وصل إلى 5.99 ريالات، مرتفعاً بنسبة 1%، على أساس شهري، و1.7% على أساس سنوي.
9.6 ريالات سعر علبة الشوربة الشوفانوسجل سعر الشوربة الشوفان 9.6 ريالات (للعلبة)، منخفضاً بنسبة 1.9% على
أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي. وبلغ سعر الخبز الأبيض في نوفمبر نحو 1.1 ريال (4
أرغفة)، مرتفعا بنسبة 0.9.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 2.4% خلال نوفمبر 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.
ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملةوأوضحت أن ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملة جاء بسبب ارتفاع أسعار
المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5%.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)