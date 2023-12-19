منها البطاطس والدقيق.. ارتفاع أسعار 44 سلعة خلال شهر نوفمبر

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هيمن التباين على أسعار 92 سلعة غذائية، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بأسعارها في أكتوبر، إذ طال الارتفاع 44 سلعة، ومثلها شهدت انخفاضاً، فيما ثبتت أسعار 4 سلع دون أي تغيير. اضافة اعلان





أسعار السلع الغذائية والمشروبات في نوفمبر



21 % زيادة في أسعار البطاطس



ارتفاع أسعار الدقيق والأرز الهندي



سعر الذرة الحلوة بلغ 6.15 ريال



9.6 ريالات سعر علبة الشوربة الشوفان



ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملة



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شمل رصد الهيئة العامة للإحصاء، أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنهاية نوفمبر، مُحتوياً على مجموعة الخبز، الحبوب، اللحوم، الدواجن، السمك، طعام البحر.إضافة إلى منتجات الحليب، البيض، الزيوت، الدهون، الفواكه، الخضار، السكر، والحلويات، مشروبات القهوة، الشاي، المياه المعدنية، والمرطبات، وفقًا لـ"الوطن"وتصدر قائمة الارتفاع منتج البطاطس بزيادة نسبتها 21%، يليه العنب اللبناني، الذي اقتربت زيادته من 9%، ومن بعدهما البصل المحلي بنسبة 7.1%، ليصل سعره إلى 4.1 ريالات للكيلو جرام.كما تصدر قائمة التراجع التفاح الأحمر والأصفر بـ7.34% و7.91%، ليصل سعرهما إلى 9.20 و9.30 ريالات للكيلو على التوالي.وكشف التقرير ارتفاع أسعار الدقيق والأرز الهندي في أسواق المملكة، خلال نوفمبر، وانخفض سعر الأرز البسمتي.وأشار التقرير إلى أن سعر الأرز الهندي (10 كجم) ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.3%، و6.5% على أساس سنوي، مسجلا 81.22 ريالا.موضحاً أن سعر الذرة الحلوة بلغ نحو 6.15 ريالا في نوفمبر، مرتفعاً بنسبة 1.5%، و0.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الشعيرية 5.88 ريالات، مرتفعا بنسبة 1.2.وأفاد التقرير أن سعر المكرونة (500 جم) في شهر نوفمبر، وصل إلى 5.99 ريالات، مرتفعاً بنسبة 1%، على أساس شهري، و1.7% على أساس سنوي.وسجل سعر الشوربة الشوفان 9.6 ريالات (للعلبة)، منخفضاً بنسبة 1.9% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي. وبلغ سعر الخبز الأبيض في نوفمبر نحو 1.1 ريال (4 أرغفة)، مرتفعا بنسبة 0.9.وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 2.4% خلال نوفمبر 2023، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.وأوضحت أن ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملة جاء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5%.