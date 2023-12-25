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بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة وتنميتها، نظم المركز الوطني للمنشآت العائلية، ورشة بعنوان "التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ـ دور الميثاق العائلي". اضافة اعلان





منصة متخصصة لربط المنشآت بمزودي الخدمات



أهمية الحوكمة لاستدامة المنشآت العائلية



توثيق العمل في المنشآت العائلية لحل النزاعات



وأعلن المركز عن توجهه لإطلاق منصة متخصصة لربط المنشآت العائلية بمزودي الخدمات، باعتبارها داعمًا أساسيًا للقطاع الثالث.جاء ذلك بورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية دعمًا للمنشآت العائلية، ومساعدتها للقيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني.وقدم نائب الرئيس التنفيذي ومستشار المركز د. سهيل التميمي تعريفًا عن الحوكمة وأهميتها لاستدامة المنشآت العائلية، متناولًا أسباب النزاعات في تلك المنشآت.وقدم نماذج لمنشآت عالمية، والفرق بين الشركات العائلية وشركات المساهمة المفتوحة والعائلية المغلقة والمحدودة، وأشكال النزاعات والعلاقة بين الملاك والمديرين والعائلة.وتناول أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة.إضافة إلى تحديد الحوافز والمكافآت كأحد أكبر العوائق لاستمرار العمل بشكله الطبيعي.