«منشآت» توفر باقتين مخفضتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أ أ
وفرت الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية،
باقتين مخفضتين ومخصصتين للشركات الناشئة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة
«مزايا».
إلغاء بعض الرسوم
السنوية وتتضمن إلغاء
بعض الرسوم السنوية، بهدف توفير بيئة ريادية محفزة مناسبة للنمو، وتعزيز مجال
ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب شركتي ثقة
ومصدر.
وتشمل الباقات الجديدة باقة «واثق» المقدمة من شركة ثقة، التي تتيح لرواد الأعمال والجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات التجارية والعدلية.
تخفيض 50%
لمجموعة من الخدماتوإضافة العنوان
الوطني للمنشآت التجارية عن طريق الربط الإلكتروني بين أنظمة العميل وقواعد
البيانات، إذ تتضمن مجموعة من الخدمات تصل نسبة التخفيض فيها إلى 50%.
وذلك لتقديم البيانات بدقة عالية من مصادرها الأساسية للمستفيدين، بالتعاون مع الجهات الحكومية.
التحقق من المعلومات
المسجلة في التأمينات وقدمت شركة مصدر
باقة «مفيد» ضمن الباقات الجديدة، التي تتيح لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة من القطاع المالي التحقق من المعلومات المسجلة في التأمينات
الاجتماعية.
وتتضمن الاستفسار عن معلومات الأجر للمشترك والمتقاعد والحالة الوظيفية، ومعلومات صاحب العمل ومعلومات أخرى متنوعة عبر مجموعة من الخصومات والعروض التي تصل نسبتها إلى 90%.
تحسين البيئة
التنظيمية للخدمات الرقميةوتسهم الباقات
المخفضة في تحسين البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، علاوة
على تطوير تجربة المستفيد من التعاملات الحكومية الرقمية.
إضافة إلى رفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق توجهات رؤية السعودية 2030.
الباقات:الباقات المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي:
ـ نسبة التخفيض
تصل إلى 50%
1ـ باقة "واثق"
مقدمة من شركة ثقة
ـ تتيح لرواد الأعمال والجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات التجارية والعدلية والعنوان الوطني للمنشآت التجارية، عن طريق الربط الالكتروني بين أنظمة العميل وقواعد البيانات.
2ـ باقة "مفيد"
مقدمة من شركة مصدرـ نسبة التخفيض
فيها تصل إلى 90%
ـ تتيح لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع المالي، التحقق من المعلومات المسجلة في التأمينات الاجتماعية.
ـ وتتضمن الاستفسار عن معلومات الأجر للمشترك والمتقاعد والحالة الوظيفية، ومعلومات صاحب العمل، ومعلومات أخرى متنوعة.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)