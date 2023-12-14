"منشآت" تلغي هذه الرسوم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

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قررت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية إضافة مجموعة من الباقات المخفضة والمخصصة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. اضافة اعلان

والباقات الجديدة ستكون عبر منصة "مزايا"، متضمنة إلغاء بعض الرسوم السنوية.





توفير بيئة ريادية محفزة للنمو



50% تخفيض في بعض الخدمات



الاستفسار عن أجر المشترك والمتقاعد



رفع إسهامات الخدمات الحكومية



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ويأتي ذلك بهدف توفير بيئة ريادية محفزة مناسبة للنمو، وتعزيز مجال ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب شركتي ثقة ومصدر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".وتتضمن الباقات الجديدة باقة "واثق" المقدمة من شركة ثقة، التي تتيح لرواد الأعمال والجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات التجارية والعدلية.إضافة إلى العنوان الوطني للمنشآت التجارية عن طريق الربط الإلكتروني بين أنظمة العميل وقواعد البيانات.كما تشمل على مجموعة من الخدمات تصل نسبة التخفيض فيها إلى 50%، وذلك لتقديم البيانات بدقة عالية من مصادرها الأساسية للمستفيدين، بالتعاون مع الجهات الحكومية.وقدمت شركة مصدر باقة "مفيد" ضمن الباقات الجديدة، التي تتيح لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع المالي التحقق من المعلومات المسجلة في التأمينات الاجتماعية.وتتضمن الاستفسار عن معلومات الأجر للمشترك والمتقاعد والحالة الوظيفية، ومعلومات صاحب العمل عبر مجموعة من الخصومات التي تصل نسبتها إلى 90% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتسهم الباقات المخفضة في تحسين البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، علاوة على تطوير تجربة المستفيد من التعاملات الحكومية الرقمية.وتسهم أيضا في رفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق توجهات رؤية السعودية 2030، وللاستفادة من الباقات المقدمة.