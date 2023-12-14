"منشآت" تلغي هذه الرسوم لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أ أ
قررت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة
مع هيئة الحكومة الرقمية إضافة مجموعة من الباقات المخفضة والمخصصة للشركات
الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
والباقات الجديدة ستكون عبر منصة "مزايا"، متضمنة إلغاء بعض الرسوم السنوية.
توفير بيئة ريادية محفزة للنموويأتي ذلك بهدف توفير بيئة ريادية محفزة مناسبة للنمو، وتعزيز مجال ريادة
الأعمال، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب شركتي ثقة ومصدر،
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وتتضمن الباقات الجديدة باقة "واثق" المقدمة من شركة ثقة، التي تتيح لرواد الأعمال والجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات التجارية والعدلية.
إضافة إلى العنوان الوطني للمنشآت التجارية عن طريق الربط الإلكتروني بين أنظمة العميل وقواعد البيانات.
50% تخفيض في بعض الخدماتكما تشمل على مجموعة من الخدمات تصل نسبة التخفيض فيها إلى 50%، وذلك
لتقديم البيانات بدقة عالية من مصادرها الأساسية للمستفيدين، بالتعاون مع الجهات
الحكومية.
وقدمت شركة مصدر باقة "مفيد" ضمن الباقات الجديدة، التي تتيح لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع المالي التحقق من المعلومات المسجلة في التأمينات الاجتماعية.
الاستفسار عن أجر المشترك والمتقاعدوتتضمن الاستفسار عن معلومات الأجر للمشترك والمتقاعد والحالة الوظيفية،
ومعلومات صاحب العمل عبر مجموعة من الخصومات التي تصل نسبتها إلى 90% للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
وتسهم الباقات المخفضة في تحسين البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، علاوة على تطوير تجربة المستفيد من التعاملات الحكومية الرقمية.
رفع إسهامات الخدمات الحكوميةوتسهم أيضا في رفع إسهامات الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني
وفق توجهات رؤية السعودية 2030، وللاستفادة من الباقات المقدمة.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)