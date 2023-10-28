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صحيفة تواصل الالكترونية

"منشآت" تستأنف جولة التجارة الإلكترونية في الأحساء الاثنين المقبل

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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تستأنف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جولة التجارة الإلكترونية الاثنين المقبل الموافق 30 أكتوبر في محافظة الأحساء، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وتستمر لمدة يومين، وذلك في مقر الغرفة التجارية لمحافظة الأحساء.اضافة اعلان

هدف الفعالية

وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، من خلال عقد جلسات حوارية وورش عمل يقدمها عدد من المختصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وبناء بيئة ريادية جاذبة، وخدمة مجتمع الأعمال.
وستتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان "تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة"، للحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجههم مع استعراض الحلول المقدمة للتغلب عليها.

التجارة الإلكترونية

كما تتواجد ضمن الجولة جهات متعددة لتقديم الخدمات لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية لمختلف الأنشطة والمجالات، إلى جانب مستشارين لخدمة رواد الأعمال.
ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهتمين ورواد الأعمال إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم عبر الرابط: ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات التي تقدم بشكل مجاني ضمن جولة التجارة الإلكترونية في الأحساء.

يذكر أن جولة التجارة الإلكترونية في الأحساء، تعدّ واحدة من سلسلة جولات مماثلة تنفّذها "منشآت" في 14 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتتواصل حتى شهر يناير 2024م، لدعم رواد الأعمال، وتنمية مهاراتهم في التجارة الإلكترونية، وتوعيتهم بالخدمات المتاحة لهم في مختلف الجهات ذات العلاقة.

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