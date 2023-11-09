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منح 180 ترخيصَ مقرٍ للشركات الإقليمية بالمملكة

وزير الاستثمار
وزير الإستثمار
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وصل عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة 180 شركة حتى نوفمبر الجاري، متجاوزة العدد المستهدف لها والبالغ 160 شركة.اضافة اعلان

العدد المستهدف 160 شركة

وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في المملكة تجاوز العدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن معدل حصول الشركات على تراخيص لمقارها الإقليمية يصل إلى 10 شركات أسبوعيًا، وتضم القائمة مصارف وشركات صناعية.

شرط الحصول على التعاقدات

وكانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2024.
وقال الفالح «إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن المملكة تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، ووجود حوافز جيدة للشركات الراغبة في وجود مقرات إقليمية لها.

آلية منح الإقامة المميزة

وأقرت وزارة الاستثمار آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة، كما عملت على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية بالمملكة.
ونسقت وزارة الاستثمار مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين.

تمديد العمر القانوني لبقاء الأولاد

ومنها منح التأشيرات حسب حاجة الشركة والسماح بعمل الزوجة أو الزوج القادمة تحت إقامة الزوج أو الزوجة وتمديد العمر القانوني لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة.
والمقرات الإقليمية هي مقرات لشركات متعددة الجنسيّات أنشأت وفقا لأحكام القوانين بالمملكة بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط.

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