منتدى الطائف للاستثمار يشهد توقيع عقود استثمارية بقيمة تجاوزت 11 مليار

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شهد منتدى الطائف للاستثمار، مراسم توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية لمشروعات بمحافظة الطائف، بين عدد من الشركات السعودية وشركات صينية وكورية، بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال. اضافة اعلان



عقود استثمارية



وتضمنت العقود الاستثمارية ‏إنشاء مدينة الخيال العلمي للفضاء ( mars war) بقيمة 5 مليارات ريال في المرحلة الأولى قد يصل في مرحلته النهائية لأكثر من 20 مليار ريال، وهو مشروع سياحي سيقام على أرض جامعة الطائف مع مجموعة بكين للتقنية التي تضم جامعة وشركات حكومية وإعلانية صينية، لبناء مدينة متكاملة مستوحاة من الفضاء وخاصة كوكب المريخ.



واشتملت العقود على إنشاء مركز معلومات للطوارئ مع شركة "تشاينا موبايل" الصينية بقيمة 2 مليار ريال، ليدعم مركز الشركة المزمع إنشاءه بمحافظة جدة، وكذلك إنشاء مشروع المادة الإضافية للبلاستيك بقيمة 600 مليون ريال، وهي مادة تضاف على صناعة البلاستيك في المملكة ليكون تحول المواد البلاستيكية بعد الاستخدام خلال 12 شهراً، إضافة إلى مشروع بناء خمسة منتجعات سياحية "خمسة نجوم " ، ومشاريع بلدية أخرى بقيمة تتجاوز المليار ريال.



مشروعات واعدة



وتضم المشروعات التي جرى التوقيع عليها، مشروع لإنتاج مادة لتبريد أجهزة الكمبيوتر وخصوصا أجهزة الكمبيوتر المركزية، لتخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 80 % من تكلفة التبريد، وذلك مع إحدى الشركات الهندية، وإنشاء شركة مليارية سعودية للورد ومنتجاته ومستحضرات التجميل، ليكون مصدر المادة الخام المستخدمة في صناعة الورد من المملكة.



من جانب آخر, خصص منتدى الطائف للاستثمار الجلسة الثانية المقامة ضمن فعالياته اليوم، لـ "جودة الحياة وأنسنة المدن"، التي تحدث خلالها المدير العام للشراكات وتخطيط الأعمال في برنامج جودة الحياة عبدالرحمن العنبر، منوهًا بأهداف البرنامج كتحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب الحيوي الطموح، ولإسهام في تحسين نمط الحياة وبناء مجتمع مثالي للمواطنين والمقيمين والزائرين.



وأكد سعي البرنامج بوصفه أحد برامج رؤية المملكة 2030، لتحويل المملكة إلى وجهة للفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي حققت شهرة واسعة، وجعلها نقطة جذب سياحية إقليمية ودولية، وبلدًا رائدًا ومتطورًا يفخر كل مواطن بالانتساب إليه.

وأشار إلى تضافر الجهود لإيجاد نوعية حياة أفضل، من خلال تهيئة واستحداث مجموعة من الخيارات المتنوعة في جميع القطاعات، وتعزيز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، والتمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتطوير مناطق حضرية أكثر ملاءمة للعيش.



ونوه بابتكار القطاعات الواعدة والمشوقة الجديدة؛ التي توفر الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتسهم في تنويع فرص العمل، وتحسين الحياة في جميع أنحاء المملكة، مضيفاً أن برنامج جودة الحياة أطلق مبادرات طموحة لتدريب الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وشغل ملايين الوظائف بحلول عام 2030.