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منتدى الحدود الشمالية للاستثمار يطرح 157 فرصة بقيمة 22 مليار ريال

منتدى الحدود
منتدى الحدود الشمالية للاستثمار
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يفتتح أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، غدًا السبت، "منتدى الحدود الشمالية للاستثمار"، الذي تنظمه إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية، بمدينة عرعر.اضافة اعلان

مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء

ويعقد المنتدى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.
ويطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

عقد 7 جلسات حوارية

ويشهد المنتدى عقد (7) جلسات حوارية يشارك فيها وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
إضافة إلى نائب وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ولت، ووكيل محافظ البنك المركزي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري.

يستعرض المنتدى الآفاق والفرص الاستثمارية

ويستعرض المنتدى من خلال جلساته التوجهات والآفاق والفرص الاستثمارية بمنطقة الحدود الشمالية وسبل تحفيز نمو الاستثمار واستدامة الأعمال وبرامج الدعم والحلول التمويلية للمستثمرين.
فضلاً عن جهود مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تنشيط التجارة والاستثمار والمبادرات الحكومية لتمكين المستثمرين بالمنطقة.

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